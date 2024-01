Il gelato al brigidino conquista un premio per l’originalità

Al 45° Salone internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione artigiana e caffè, Adriano Santini (nella insieme alla moglie Ilaria Venturini la coppa) della gelateria Cremino di Lamporecchio ha conquistato un prestigioso sesto posto presentando un gelato al gusto del brigidino. Una manifestazione internazionale, che si tiene da 40 anni, che è diventata un punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore del foodservice dolce e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato.

Gli organizzatori avevano chiesto ai partecipanti di presentare un prodotto che rispecchiasse e tenesse conto del posto di provenienza della ditta. Adriano Santini, accompagna dalla moglie Ilaria Venturini, non poteva che pensare al brigidino, realizzando un gelato originale, certamente buono, al gusto del brigidino, il famoso dolce conosciuto in tutta la Toscana. Il primo posto è stato conquista da una ditta che proveniva da Pavullo nel Frignano in provincia di Modena.

"Sono veramente molto contento - afferma Adriano Santini - della positiva esperienza che ho avuto alla Fiera a Rimini. È da poco tempo lavoro nel settore della gelateria e arrivare in classifica generale, tra i primi dieci, in una competizione interazionale, quale è il Sigep e alla quale hanno partecipato circa cinquanta aziende, è motivo di orgoglio, di felicità. Un importante piazzamento che ti dà la consapevolezza che sotto l’aspetto professionale sono sulla strada giusta".

Massimo Mancini