"Il futuro della Toscana è con Giani"

La figura del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, "come la sua presenza alla guida della nostra Regione, è un punto di partenza per qualsiasi discussione che si voglia aprire sui futuri scenari politici, con o senza primarie, con o senza l’appoggio di chi oggi non lo sostiene". Lo afferma in una nota Edoardo Fanucci, membro della segreteria regionale di Italia Viva in Toscana, e candidato sindaco a Montecatini Terme alle ultime amministrative. "Giani governa bene, con il nostro leale e decisivo appoggio", aggiunge Fanucci, e "il suo ruolo, frutto di un impegno generoso e di una presenza capillare su tutto il territorio, non è per me mai stato in discussione".

Allo stesso tempo, sostiene l’esponente di Italia Viva, "puntare ai giovani sarà un dovere irrinunciabile", scegliendo "i più bravi, i più intraprendenti e preparati" che "dovranno rappresentare il cambiamento giocando in attacco, da titolari indiscussi, la partita delle prossime regionali".

Più in generale, osserva Fanucci nel suo intervento, "nel centrosinistra, finalmente, sembrano venir meno veti e imposizioni. Una novità importante, che merita attenzione. Le elezioni politiche potrebbero arrivare ben prima della scadenza naturale della legislatura. Il nostro impegno, così come la nostra collocazione, saranno decisivi".