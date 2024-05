Il futuro del Padule. Nuovi eventi e iniziative in attesa della svolta-sfalci

Tra una giornata di sole e una di pioggia che tanto bene fa alla vegetazione continua l’attesa per la decisione della Regione sul regolamento sugli sfalci del Padule. Per quanto l’immaginario collettivo sia portato a pensare che le novità si sapranno solo dopo le elezioni, secondo recenti indiscrezioni pare che l’annuncio sul destino del regolamento sugli sfalci sia prossimo.

Intanto in Padule proseguono gli appuntamenti naturalistici, turistici e di divulgazione scientifica. A Ponte Buggianese l’associazione Volpoca rende noto che da qualche giorno sono possibili anche le visite notturne in Padule con partenza al tramonto. "Oltre alle escursioni ordinarie operative 7 giorni su 7 mattina o pomeriggio si aggiungono su richiesta e preventiva prenotazione – fanno sapere – anche le visite serali, sempre ogni giorno della settimana, meteo e condizioni territoriali permettendo, al fine di garantire la sicurezza dei visitatori". L’Associazione è a disposizione con le visite in barca, fino al 30 giugno, con le attività di visite nel Padule di Fucecchio a cavallo in bicicletta o camminate all’interno delle riserve naturali fino al 31 agosto. Per informazioni è possibile visitare il sito www.associazionevolpoca.it o inviare una mail a [email protected].

Questo sabato invece, 25 maggio, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Visite della Riserva Naturale del Lago di Sibolla, ad Altopascio, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Biodiversità, l’associazione Amici per il Padule e per la biodiversità svolgerà un evento dal tema "Giocose divagazioni sulla biodiversità". Dopo una breve presentazione si terrà un’uscita sul campo lungo il percorso della riserva. L’iniziativa è particolarmente adatta anche a famiglie con bambini (dagli 8 anni in su). Si tratta di un’escursione di circa tre chilometri senza nessuna difficoltà. Gli organizzatori consigliano abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Costo: 7 euro a persona per gli adulti, 3,50 per i bambini. Conduce Matteo Tamburini, guida ambientale-escursionistica, esperto in educazione e divulgazione ambientale. Per info e prenotazioni: [email protected] oppure 370 369 5621.

Il giorno successivo, domenica 26 maggio, dalle 9 alle 12, sempre gli Amici del padule organizzano visita guidata etnobotanica al Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone nell’ambito del progetto "L’arte delle erbe palustri" finanziato dalla Fondazione Caript sul Bando Sviluppo e Cultura 2024. Il progetto, realizzato anche con il contributo dei Comuni di Larciano e Altopascio, coinvolge altri partner del territorio: l’Associazione Intrecci Onlus, l’Associazione Live Better – Vivi Meglio Aps e la Fattoria didattica La Stella di Lara. La visita guidata nel Bosco di Chiusi e nella Paduletta di Ramone è resa possibile in via eccezionale dalla disponibilità dell’Azienda Agricola Castelmartini.

