Il Comune cerca 8 nuovi impiegati. Le domande per il concorso da presentare entro il 22 ottobre

Il Comune di Monsummano Terme cerca 8 nuovi impiegati di cui 2 geometri o con titolo di studio tale da essere qualificato nel settore tecnico e 6 istruttori amministrativi. Dei posti totali offerti 4 saranno riservati alle forze dell’ordine. Il rapporto di lavoro in tutti i casi sarà di tipo indeterminato e a tempo pieno e il termine ultimo per presentare le domande è il prossimo 22 ottobre. In particolare per quanto riguarda i 2 posti di istruttore tecnico. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda dovranno essere completati entro le ore 23,59 del 22 ottobre e la domanda di di partecipazione può essere inviata solamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento della Funzione Pubblica: Portale inPA. La presentazione della domanda avviene previa registrazione del candidato e compilazione on line del proprio curriculum vitae. Al Portale InPA si accede solo tramite Spid, Cie, Cns, e Idas e per partecipare è necessario avere un indirizzo di posta elettronica certificata Pec.

"Si precisa che il titolo di studio – fanno sapere dal Comune – non deve essere allegato ed è sufficiente indicarlo compilando la sezione titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni. Devono essere allegate esclusivamente le dichiarazioni di equipollenza o di equivalenza per i titoli di studio conseguiti all’estero nei termini indicati dal bando". Stessa cosa vale per il bando di concorso per i 6 itruttori amministrativi. A questi saranno chieste conoscenze teoriche esaurienti, capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro e responsabilità di proedimento o infraprocedimentale, con eventuale responsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi. Per fare domanda al concorso per istruttore amministrativo è necessario aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o il diploma di maturità che consenta di accedere all’Università. La partecipazione alla selezione comporta il versamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi sul conto corrente postale 109512 intestato al Comune di Monsummano Terme, Servizio Tesoreria. In alternativa il pagamento della tassa di concorso potrà essere effettuato tramite Pos all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Monsummano Terme che provvederà al rilascio di apposita ricevuta oppure attraverso bonifico sul conto di Tesoreria IT89N0306970447100000046008 con specifica causale: "Tassa concorso Istruttore Amministrativo tempo indeterminato". Arianna Fisicaro