I problemi della Nievole-Avaglio: "Stop alla chiusura della strada. Chiesto il senso unico alternato"

Stato della viabilità provinciale che passa nel comune di Marliana e chiusura della strada provinciale 32. Il sindaco Federico Bruschi ha incontrato ieri mattina il presidente della Provincia Luca Marmo e l’assessore Lisa Amidei per sottoporre all’attenzione la situazione che, ormai, da molti anni, interessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali che attraversano il territorio di Marliana. L’incontro è stato anche l’occasione per richiedere un formale riscontro in merito ai tempi previsti per la riapertura della strada provinciale 32 Nievole-Avaglio, interessata, dal mese di ottobre 2023, da un’ordinanza di chiusura.

"Pur apprezzando l’innegabile impegno che chi amministra la nostra Provincia sta mettendo nel portare avanti la gestione dell’ente – si legge nella nota del Comune di Marliana – il sindaco ha però tenuto a puntualizzare l’insofferenza della popolazione marlianese e dell’amministrazione comunale verso lo stato in cui sono mantenute le strade provinciali che attraversano Marliana".

Il Comune ha posto all’attenzione di Marmo e Amidei un piano di interventi ritenuti di primaria necessità verso i quali si attende un riscontro nel breve periodo: una migliore programmazione del taglio dell’erba, oltre che delle piante poste a ridosso della viabilità, che permetta a Marliana di avere strade pulite e percorribili nel periodo estivo, il ripristino della segnaletica orizzontale soprattutto lungo la SP 633 interessata nel periodo invernale da nebbia e scarsa visibilità, una maggiore cura nella gestione delle fossette a ridosso delle strade, il posizionamento di guard rail su alcune curve di particolare pericolosità all’interno del territorio del Comune di Marliana.

L’incontro è stato anche l’occasione per avere riscontro in merito alla chiusura della strada provinciale 32, che, dal mese di ottobre 2023, a causa di un movimento franoso che interessa il versante a valle della strada, è impercorribile. "A oggi, ancora non è disponibile un progetto di ripristino, a cui la Provincia sta ancora lavorando, in attesa di avere maggiore certezza in merito ai tempi d’intervento previsti, il sindaco ha formalizzato la richiesta di istituzione di un senso unico alternato, in sostituzione della chiusura totale al traffico. La Provincia darà riscontro in merito a questa istanza nei prossimi giorni".