Controlli della polizia all’ex hotel Augustus

La polizia di Stato prosegue i controlli all’ex Hotel Augustus, in via Manzoni,struttura alberghiera dismessa e da tempo all’asta. Anche ieri mattina, una pattuglia del commissariato ha eseguito alcuni accertamenti all’interno dell’immobile. L’edificio, a pochi metri dalla vecchia Azienda di cura (Apt) di viale Verdi, è diventato il rifugio di sbandati di vario genere, dai senzatetto a studenti che fanno "forca" a scuola e vengono qui alcune ore a fumare spinelli. Gli agenti del commissariato li hanno sorpresi più volte nelle ultime settimane all’interno dell’edificio. Tutta colpa di un’apertura mai chiusa al pianterreno dell’edificio, sul retro,che consente di penetrare a tutti dentro l’immobile. La situazione è nota, ma per il momento resta così.

Da.B.