Brigidino protagonista alla Fiera d’agosto. Gli eventi in programma

Via alla Fiera a Lamporecchio. Un appuntamento storico, ricco di tradizioni, eventi e con il dolce del brigidino, sicuro e illustre protagonista. La manifestazione è iniziata con la finale del torneo dei rioni di calcio e si chiuderà mercoledì 7 agosto con la giornata del Fierino, con gli immancabili fuochi d’artificio. La giornata principale della manifestazione, è martedì 6 agosto, giorno della Fiera. Un appuntamento che fu istituito nel 1869, con tanto di delibera dalla parte del consiglio comunale e già da allora fu deciso che il giorno della Fiera sarebbe stato il primo martedì di agosto. La data fu scelta per non creare malumori con Vinci, che aveva già la propria Fiera alla fine di luglio. La manifestazione viene organizzata dall’associazione Commercianti Naturale del Centro,di cui è presidente Elisa Cappelli (nella foto), in collaborazione con l’Amministrazione comunale e diversi brigidinai. Sei giorni ricchi di eventi, appuntamenti di intrattenimento e Luna park. Tra le varie iniziative della manifestazione è prevista la serata della finale Regionale di fascia Toscana Miss Italia, il concerto della banda musicale, i giochi senza frontiere per bambini e l’appuntamento con il tredicesimo raduno dei trattori d’epoca e tanto altro ancora.

Martedì, con inizio alle ore 21.30, per le vie del centro, ci sarà la tradizionale distribuzione gratuita dei brigidini, offerti dalle ditte Rinati, Bianchini e dai brigidina. Sempre rimanendo al brigidino, viene organizzata una mostra, intitolata ’La memoria degli oggetti’ dove saranno esposti oggetti e immagini di un antico mestiere, quale è quello del brigidinaio. La mostra viene curata da Sandra Masi e Susanna Bonuccelli, autrici del libro ’Brigidini e brigidinai. Una storia da raccontare’. Ospite l’artista Alfonso Fantuzzi, con una sua opera inedita.

Massimo Mancini