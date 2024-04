Auto in fiamme al casello

I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri per un incendio scoppiato in un’auto davanti al casello autostradale A11 all’uscita di Montecatini. L’intervento tempestivo della squadra ha permesso di spegnere in pochi minuti le fiamme. Il conducente non ha riportato ferite, accortosi del fumo è sceso immediatamente e ha chiamato i soccorsi.

Sempre ieri un bambino di cinque mesi è stato ricoverato all’ospedale San Jacopo di Pistoia per essere sottoposto ad accertamenti, in seguito a un incidente avvenuto in autostrada, tra Chiesina e Montecatini. La macchina sulla quale stava viaggiando con i genitori si è scontrata, per cause da chiarire, con due veicoli fermi da qualche minuto a causa di un tamponamento. Sul posto sono intervenute subito un’ambulanza della Misericordia di Pieve a Nievole e una pattuglia della sottosezione della polizia stradale. Nessuno ha riportato lesioni, ma i sanitari, per precauzione, hanno disposto il ricovero del bambino per maggiori accertamenti.

Da. B.