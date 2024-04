Tettuccio, interviene la Croce Rossa: "Da maggio aperture al pomeriggio"

"Le Terme Tettuccio, da maggio, saranno aperte anche il pomeriggio". La notizia arriva da Pasquale Morano, presidente del comitato regionale toscano della Croce Rossa, ente che cura la gestione delle attività legate alla terapia idropinica nella struttura. L’associazione di volontariato risponde così alle critiche sollevate dagli albergatori in merito alla chiusura pomeridiana dello stabilimento proprio in un periodo nel quale si sta registrando una buona affluenza di turisti in città. Sui social sono esplose le polemiche ed è stata ventilata anche la possibile chiusura al pubblico del Tettuccio, anche durante la mattina. Morano smentisce un’eventualità del genere e conferma che l’edificio sarà presto aperto al pubblico anche di pomeriggio. Dalla Croce Rossa arriva anche la disponibilità a incontrare quanto prima le associazioni cittadine degli albergatori, per capire meglio le loro necessità. "Fermo restando le ben note problematiche strutturali – spiega – che sicuramente richiedono un tempestivo intervento, non mi risulta alcun rischio di chiusura. Mi preme precisare che da metà maggio una volta chiarito alcuni aspetti organizzativi con la società Terme di Montecatini, è mia intenzione aprire anche il pomeriggio. Onde evitare spiacevoli equivoci, tengo a chiarire che tutti gli incassi relativi alle visite al Tettuccio non vengono incassati dalla Croce Rossa, ma dalla società Terme e che, nonostante questo, ci stiamo adoperando per migliorare la recettività, per la ormai prossima stagione, allo stabilimento, per renderlo ulteriormente attrattivo. È comunque mia intenzione incontrare le organizzazioni degli albergatori, se disponibili e interessate, per meglio capire le loro esigenze e disponibilità a collaborare".

La polemica sulla chiusura pomeridiana del Tettuccio era stata sollevata già un mese fa, in occasione della Pasqua, ma il problema è tornato a ripetersi. Gli imprenditori del settore ricettivo lamentano un danno alle aziende del settore turistico. A dar fuoco alle micce, questa volta, ci ha pensato Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam. "Montecatini è piena di vita durante questo lungo ponte del 25 aprile – aveva sottolineato in una nota venerdì diffusa venerdì – e i Comuni della Valdinievole hanno aperto le porte di molte attrazioni del territorio grazie a Open Week. Tuttavia, è con grande rammarico che notiamo che il Tettuccio, cuore della nostra bellezza, è parzialmente chiuso durante questo periodo".

Daniele Bernardini