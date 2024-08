Colpito al volto e derubato, violenza in strada a Montecatini

Montecatini Terme, 27 agosto 2024 – Colpito al volto e derubato di 140 euro in mezzo alla strada a Montecatini Terme. La vittima dell’aggressione è un cittadino di origini bengalesi che ha avuto 7 giorni di prognosi. L’uomo, secondo quanto ricostruito, è stato colpito durante un diverbio da un tunisino che è stato poi individuato dalla polizia: nei suoi confronti, in quanto già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato avviato il procedimento amministrativo per un foglio di via dal comune di Montecatini Terme, luogo in cui è avvenuta l'aggressione.

I fatti risalgono al 21 agosto, poco prima di mezzanotte, e sono resi noti oggi. Il tunisino, un richiedente protezione internazionale, ha colpito con un pugno il bengalese nella zona dei locali serali e lo ha derubato sottraendo il denaro dalla tasca dei pantaloni. L'aggressore era poi stato individuato e denunciato a piede libero grazie alle telecamere e al riconoscimento da parte della vittima dell'aggressione.