Addio a Rodolfo Pagni, proprietario e allevatore a Montecatini Terme

Lutto nel mondo del trotto per la scomparsa, a 73 anni di Rodolfo Pagni, proprietario, gentlemen, allevatore e socio in una società di gestione di un ippodromo. Pagni è morto a Roma nella giornata di domenica. Da alcuni anni lottava con i postumi di un ictus . I suoi cavalli hanno disputato quasi mille corse e ne hanno vinte 79. Il suo trottatore di maggior successo è stato Doge d’Alfa vincitore di quasi duecentomila euro e con un record di 1.13.9. Vincitore di 23 corse. Altro soggetto importante è stata Estate d’Alfa che dopo un’onesta carriera in pista Rodolfo Pagni ha usato per diventare allevatore. Estate ha dato quattro puledri e tutti hanno fatto il loro ingresso in pista. Il migliore è stato sicuramente Sirrodo, un figlio di Yankee Slide vincitore di 34mila euro con un primato di 1.12.7. Rodolfo Pagni che ha vissuto per alcuni anni anche negli Stati Uniti, aveva anche una partecipazione nella società Sistema Cavallo, che gestisce gli ippodromi di Follonica di Livorno.