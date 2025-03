Video Campanello con riconoscimento facciale: la tua sicurezza in modalità smart

Una volta c’erano i campanelli con la suoneria stridula, ora è tempo di alzare il livello: con il Video Campanello Aqara G4, finalmente puoi sapere chi bussa alla tua porta per soli 99,99€ applicando il coupon di 20€.

In full HD, con riconoscimento facciale, notifiche smart e un look elegante da far invidia al vicino: non puoi davvero perderlo, è anche facilissimo da installare!

Il portiere del futuro, compatibile con Apple, Alexa e anche Google

Dotato di videocamera FHD 1080p e integrato con Apple HomeKit Secure Video, il G4 non solo ti mostra in alta definizione chi c’è fuori, ma protegge anche la tua privacy. Le riprese vengono criptate, archiviate in sicurezza e analizzate in locale, senza inviare i tuoi dati chissà dove.

La funzione di riconoscimento facciale locale è la vera chicca: il G4 può identificare fino a 30 volti, mandarti una notifica personalizzata (“Ehi, è arrivato Marco!”) e attivare automazioni smart. Ad esempio, può accendere le luci quando torni a casa o avvisarti quando arriva il corriere con il tuo nuovo pacco tech.

Uno dei suoi super poteri è la versatilità di installazione: puoi collegarlo alla corrente o usarlo a batteria, rendendolo perfetto sia per case che per appartamenti in affitto. E sì, la suoneria è inclusa. Nessun acquisto aggiuntivo, solo soddisfazioni.

Aqara G4 non fa il difficile: va d’accordo con Apple Home, Alexa e Google Assistant. Quindi che tu dica “Ehi Siri”, “Alexa” o “Ok Google”, lui è sempre pronto a rispondere (e a mostrare chi c’è fuori). Il suo design minimal in grigio antracite lo rende discreto ma raffinato. Non è solo un videocitofono: è un elemento d’arredo smart per la tua porta d’ingresso.

