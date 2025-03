Velocità 5G, prestazioni fluide e design elegante: Samsung Galaxy A35 in SUPER OFFERTA su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone che sia affidabile, concreto e bilanciato ma non ti va di spendere un occhio della testa sei nel posto giusto. Fra i medio-gamma targati Samsung emerge, sicuramente, il Galaxy A35, un device dalla scheda tecnica equilibrata e con ottime funzionalità: lo sconto attivo su Amazon è del 31% e il costo totale e finale d'acquisto è di 309€. Sfrutta subito questa promo!

Samsung Galaxy A35: analisi della scheda tecnica

Questo smartphone targato Samsung, azienda che riesce sempre a garantire il meglio e il top della qualità in ogni settore in cui opera e in ogni fascia di prezzo, si presenta con un display Super AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, un refresh rate di 120Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 1.000 nits.

Il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy A35 è composto da una tripla fotocamera posteriore. Si parte dalla principale da 50 MP dotata di stabilizzazione ottica e apertura f/1.96. Seguono, poi, un'ultra-grandangolare da 8 MP e una camera macro da 5 MP.

Completa l'intero pacchetto fotografico una selfie-cam da 12 MP. Sotto la scocca, invece, lato hardware e dunque lato performance, si segnala presenza del processore Exynos 1380, octacore da 2,4 GHz con 4 Cortex-A78 e 4 Cortex-A55.

Questo assicura delle prestazioni fluide e rapide e, a questo SoC si affiancano 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Ad offrire autonomia all'intero dispositivo, invece, ci pensa una batteria con una cella abbastanza massiccia da 5.000mAh con la ricarica rapida a 25W. Con le spese di spedizione pari a 0 questa promozione è davvero interessante.

Su Amazon, oggi, lo sconto attivo sul Samsung Galaxy A35 è del 31% e il costo totale e finale d'acquisto è di 309€. Aggiungilo ora al carrello!