Uno smartwatch bello, completo, con Alexa e il supporto alle chiamate: Amazfit Bip 5 oggi è il best buy del giorno

Amazfit Bip 5 è lo smartwatch perfetto per chi cerca un prodotto da polso con funzionalità avanzate pensate per il controllo della salute e dei progressi sportivi. Viene venduto oggi ad un prezzo competitivo di soli 54,90€, con lo sconto esagerato del 39% sul valore di listino. Fra le altre cose, vanta uno schermo grande da 46 mm, ha il supporto per le chiamate tramite il Bluetooth, Alexa integrata nel software, il GPS. Infine, può monitorare completamente il tuo stato di salute. Questa è un’offerta imperdibile; non lasciartela sfuggire.

Amazfit Bip 5: uno smartwatch completo a soli 54,90€

Amazfit Bip 5 include strumenti avanzati per monitorare la tua salute: rilevamento della frequenza cardiaca 24/7, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e analisi del sonno. È un alleato affidabile per tenere sotto controllo il tuo benessere fisico.

Grazie al GPS integrato, puoi tracciare con precisione i tuoi percorsi durante le attività più impegnative come la corsa, il ciclismo e il trekking, senza bisogno di portare il telefono. Supporta anche diverse modalità sportive per gli allenamenti personalizzati.

Con la possibilità di effettuare e rispondere a chiamate Bluetooth, lo smartwatch ti consente di rimanere connesso anche durante l’attività fisica. L’assistente vocale Alexa ti offre il massimo controllo, così potrai gestire facilmente le tue task anche con i comandi vocali.

Non dimentichiamoci del design: compatto ed elegante, ma con un look sportivo che strizza l’occhio agli sportwatch. Ha uno schermo ampio da 46 mm per una visualizzazione chiara e moderna e presenta anche un’autonomia degna di nota di ben 10 giorni grazie alla batteria presente sotto la scocca. Non necessità di ricariche frequenti, quindi.

Ora disponibile su Amazon a soli 54,90 euro, con uno sconto del 34%, è una scelta perfetta per chi cerca un dispositivo versatile, completo e conveniente. Approfitta di questa offerta limitata per migliorare il tuo stile di vita.