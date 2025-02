Un’esperienza da cinema a casa tua: Hisense 55'' QLED 4K con Tuner DVB-T2/S2, qualità e prestazioni al top, oggi risparmi il 29% su Amazon

La smart TV Hisense che ti proponiamo (modello 55E77NQ) è un’ottima scelta per chi desidera un prodotto di grande formato con tecnologia avanzata e un’esperienza visiva e sonora di alto livello, degna di un cinema. Con il suo pannello QLED 4K, supporto per il Dolby Vision e l’HDR10+, e un sistema audio ottimizzato da Dolby Atmos, questo modello offre colori vividi, neri profondi e un suono avvolgente, perfetto per film, serie TV e gaming.

Dotato del sistema operativo VIDAA U7, il televisore garantisce un’interfaccia fluida e intuitiva, con accesso immediato a Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e molte altre app di streaming. Inoltre, grazie alla compatibilità con Alexa e VIDAA Voice, puoi controllarlo con semplici comandi vocali senza dover usare il telecomando.

Pensa che tu Amazon la paghi pochissimo grazie allo sconto esagerato del 29% sul prezzo di listino; sarà tua con soli 369,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Hisense TV 55" QLED 4K 55E77NQ: qualità d’immagine e audio immersivo in offerta su Amazon

Il pannello QLED 4K di Hisense garantisce colori più ricchi e dettagli più precisi, sfruttando la tecnologia Quantum Dot per migliorare la fedeltà cromatica e l’intensità dell’immagine. Il supporto per l’HDR10+ e il Dolby Vision permette di godere di contenuti con una gamma dinamica estesa, rendendo le scene più luminose e realistiche, con dettagli ben visibili sia nelle zone più chiare che in quelle più scure.

Che si tratti di film d’azione, documentari in alta definizione o eventi sportivi, questa televisione assicura contrasti nitidi e movimenti fluidi, grazie anche al processore ottimizzato per l’elaborazione delle immagini.

Un aspetto spesso trascurato nei televisori è la qualità dell’audio, ma Hisense ha integrato Dolby Atmos per offrire un suono tridimensionale e avvolgente. Questa tecnologia ricrea un’esperienza simile a quella delle sale cinematografiche, con una distribuzione precisa del suono che aumenta il coinvolgimento in film e serie TV.

Con altoparlanti potenti e chiari, ti offre un audio nitido e dettagliato, rendendolo perfetto anche per guardare concerti, eventi sportivi e perfino per le sessioni di gaming. A tal proposito, per gli appassionati di videogiochi, l’azienda ha incluso la Game Mode Plus, che riduce il ritardo di input (input lag) per offrire una risposta immediata ai comandi, migliorando la fluidità di gioco. Questa funzione è particolarmente utile nei giochi FPS e multiplayer online, dove la reattività dello schermo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Il supporto per Alexa e VIDAA Voice permette di cambiare canale, regolare il volume e cercare contenuti con semplici comandi vocali, senza bisogno di prendere in mano il telecomando.

La smart TV Hisense 55E77NQ è una scelta eccellente per chi cerca un televisore di qualità senza spendere una fortuna. Su Amazon oggi costa solo 369,00€ grazie alle offerte del giorno.