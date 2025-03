Una TV da sogno per il tuo salotto: 4K, Dolby Atmos e tutta la tecnologia di Samsung, ora a prezzo ridotto

Se stai cercando una smart TV di punta, la Samsung TV Neo QLED QE55QN90CATXZT è una delle soluzioni più complete e avanzate che tu possa trovare oggi sul mercato. Con uno sconto del 23% su Amazon, questa elegante televisione da 55 pollici viene proposta a 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questa è una delle offerte più interessanti tra quelle disponibili in questa fascia di prezzo.

Samsung Neo QLED 55 pollici in offerta a 699€ su Amazon

Il pannello Neo QLED 4K UHD sfrutta la retroilluminazione Mini LED per garantire neri profondi, bianchi brillanti e un contrasto eccezionale in ogni scena. La resa dei colori è incredibilmente precisa grazie alla tecnologia Quantum HDR e all'elaborazione dinamica delle immagini, che rendono ogni fotogramma vivido e dettagliato. Che tu stia guardando un film d’autore, una serie in streaming o una partita di calcio, l’immagine sarà sempre spettacolare.

Il design Carbon Silver è moderno ed elegante, pensato per integrarsi perfettamente con ogni tipo di arredamento. Il pannello ultra-sottile e le cornici ridotte al minimo permettono di concentrarti solo sul contenuto, offrendo un’esperienza immersiva senza distrazioni visive.

Uno dei punti di forza principali è l’integrazione con Alexa e Google Assistant, che consente di controllare la TV e i dispositivi smart compatibili direttamente con la voce. Potrai cambiare canale, regolare il volume, aprire le app o cercare contenuti senza bisogno del telecomando. La piattaforma Tizen di Samsung offre un’ampia selezione di app e servizi, inclusi Netflix, Prime Video, Disney+ e molto altro, tutti a portata di click.

La presenza del supporto al Dolby Atmos aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento, regalando un suono tridimensionale che avvolge lo spettatore e trasforma il salotto in una vera e propria sala cinema. Il comparto audio è potente e ben bilanciato, ideale per chi desidera un’esperienza completa senza ricorrere necessariamente a soundbar o impianti esterni.

Grazie al DVB-T2 integrato, il dispositivo è pronto per le trasmissioni del digitale terrestre di nuova generazione, eliminando la necessità di decoder esterni. Questo modello non è solo un investimento in intrattenimento, ma anche una scelta lungimirante in vista dei cambiamenti tecnologici imminenti.

A soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo prodotto di Samsung rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire.