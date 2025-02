Un decoder semplice e funzionale per il digitale terrestre: OWERSLYN DVB-T2, risparmia il 12% con questa offerta a tempo limitato

Il decoder digitale terrestre di OWERSLYN è la soluzione perfetta per le chi vuole aggiornare la propria TV senza comprarne una nuova. Pensa che supporta la risoluzione Full HD 1080p, c’è lo standard HEVC Main 10 Bit, l’uscita HDMI/AV e la funzione PVR per registrare i tuoi programmi preferiti; in poche parole offre tutto il necessario per accedere ai canali digitali di nuova generazione con la massima qualità. La trovi su Amazon è disponibile a soli 23,70€, grazie allo sconto del 12%, un’ottima occasione per acquistarlo a un prezzo vantaggioso.

Il decoder digitale terrestre compatibile con lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 Bit

Questo decoder è completamente compatibile con il nuovo standard di trasmissione DVB-T2, garantendo la ricezione ottimale di tutti i canali digitali aggiornati senza bisogno di cambiare televisore.

Grazie alla risoluzione Full HD 1080p, le immagini risultano chiare, dettagliate e ben definite, migliorando l’esperienza visiva su qualsiasi tipo di schermo. Con la funzione PVR, puoi registrare i tuoi programmi preferiti su una chiavetta USB o un hard disk esterno, permettendoti di guardarli quando vuoi senza perderne nemmeno uno.

Il telecomando 2-in-1 a infrarossi consente di gestire sia il decoder che la TV, evitando di dover utilizzare più telecomandi e semplificando l’esperienza d’uso.

Grazie alle uscite HDMI e AV, questo decoder è compatibile con qualsiasi TV moderna o più datata, offrendo la massima versatilità di collegamento. Come non segnalare la porta USB multimediale che permette inoltre di riprodurre foto, video e musica direttamente dal tuo supporto di archiviazione esterno.

Il decoder è facile da installare e offre un menu intuitivo, con una procedura di sintonizzazione automatica dei canali che ti permette di essere pronto all’uso in pochi minuti.

In definitiva, il decoder digitale terrestre di OWERSLYN è il prodotto perfetto per chi vuole aggiornare la propria TV con uno strumento compatto, facile da usare e ricco di funzioni avanzate senza spendere troppo. Ti bastano 23,70€ con questa offerta di Amazon che ti farà risparmiare il 12% di sconto sul prezzo di listino; corri a prenderlo, è indispensabile.