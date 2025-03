TV QLED Samsung da 75 pollici: -45% con l'offerta Amazon di oggi

Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare una Smart TV QLED di alta qualità con un prezzo quasi dimezzato. In questo momento, infatti, una Samsung QLED 4K da 75 pollici (QE75Q64DAUXZT) è ora disponibile al prezzo scontato di 1.099 euro. Si tratta di un taglio di prezzo del 45%. La TV QLED Samsung è venduta e spedita da Amazon.

L'acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La consegna è sempre gratuita ed è possibile anche richiedere il ritiro gratuito del vecchio TV. Lo sconto è valido per un periodo di tempo limitato.

TV QLED Samsung da 75 pollici: nuovo minimo su Amazon

La Smart TV Samsung in offerta oggi è la soluzione giusta per poter acquistare un modello di alta qualità con un prezzo accessibile, sfruttando lo sconto del 45%. Si tratta di un modello con pannello QLED 4K con diagonale da ben 75 pollici e la garanzia di poter sfruttare immagini di alta qualità e un audio ottimo.

Il comparto smart è un ulteriore plus del QLED Samsung, con il sistema operativo Tizen OS, tutte le app dei principali servizi di streaming e la possibilità di utilizzare un assistente virtuale, come Alexa, andando anche a integrare il TV all'interno del proprio ecosistema smart di casa.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV Samsung descritta con un prezzo di 1.099 euro e con la possibilità di ottenere uno sconto del 45% rispetto al prezzo di lancio. Il pagamento può avvenire anche optando per l'acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La consegna è sempre gratuita e c'è anche la possibilità di richiedere il ritiro gratuito del vecchio TV.