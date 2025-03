Taglia più in alto con meno fatica: asta telescopica Aostok da 2m per potatori elettrici e mini motoseghe

L’Asta telescopica Aostok da 2 metri è l’accessorio ideale per chi utilizza motoseghe e potatori elettrici, permettendo di raggiungere rami alti senza bisogno di scale. Realizzata in alluminio leggero e resistente, è dotata di una testa girevole a 180° per garantire massima precisione nei tagli.

Ora si trova su Amazon a 66,49€, grazie a un’offerta a tempo con sconto del 5%, questa asta è perfetta per lavori di giardinaggio, potatura e manutenzione di alberi.

Asta telescopica Aostok per potatori elettrici e motoseghe in offerta su Amazon a 66,49€

L’asta telescopica è progettata per essere compatibile con motoseghe e potatori elettrici, oltre ad altri modelli con attacco da 50mm e mini motoseghe. Questo la rende versatile e adattabile a diverse esigenze di potatura, permettendo di lavorare in sicurezza e con maggiore comodità.

La costruzione in alluminio assicura robustezza e leggerezza, permettendo di maneggiare l’asta con facilità senza affaticare le braccia durante le operazioni di taglio. La lunghezza di 2 metri è ideale per raggiungere rami alti senza sforzi, migliorando l’efficienza del lavoro in giardino.

Uno dei punti di forza di questa asta è la testa regolabile fino a 180°, che consente di adattare l’inclinazione della motosega o del potatore per ottenere tagli più precisi e sicuri. Questa funzione è particolarmente utile per:

Tagliare rami in posizioni difficili da raggiungere;

Migliorare il controllo durante la potatura;

Lavorare senza affaticarsi troppo.

L’asta è dotata di un’impugnatura ergonomica che garantisce una presa comoda e antiscivolo, migliorando la sicurezza durante l’utilizzo. La sua stabilità permette di lavorare con maggiore precisione, riducendo il rischio di scivolamenti accidentali.

Grazie all’offerta a tempo con sconto del 5%, l’Asta telescopica Aostok da 2 metri è ora disponibile su Amazon a 66,49€. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo e troviamo perfino la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.