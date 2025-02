Sveglia smart, controllo domotico e intrattenimento: Echo Show 5, ora disponibile con il 36% di sconto

Echo Show 5 (2024) è molto più di un semplice smart speaker: grazie al display touch da 5,5 pollici, il supporto ad Alexa diventa ancora più versatile, così potrai vedere contenuti multimediali, controllare la casa intelligente, effettuare videochiamate e molto altro. Ha un design compatto e moderno, è perfetto da utilizzare su un comodino in camera da letto, in cucina, in ufficio o in qualsiasi spazio della casa.

Oggi su Amazon è in offerta a soli 69,99€, con spedizione inclusa, un’occasione imperdibile per portarti a casa un assistente smart completo a un prezzo vantaggioso.

Echo Show 5: il cuore della casa smart ora in offerta su Amazon

Rispetto ai classici smart speaker, l’Echo Show 5 ti permette di visualizzare le informazioni nevralgiche, controllare la musica, leggere il meteo e persino guardare video direttamente dallo schermo. Un’aggiunta fondamentale per chi vuole un’esperienza più intuitiva e completa con Alexa.

Echo Show 5 diventa il centro di comando della tua smart home: puoi gestire luci, termostati, telecamere di sicurezza e altri dispositivi compatibili con un semplice comando vocale o toccando lo schermo. Con il supporto all’assistente virtuale di Amazon puoi dire:

"Alexa, spegni le luci della cucina";

"Alexa, mostra la telecamera della porta d’ingresso";

Grazie alla fotocamera integrata, puoi fare videocall ai tuoi contatti che utilizzano dispositivi Echo compatibili o attraverso l’applicazione Alexa. Inoltre, la funzione Drop In ti permette di connetterti istantaneamente con i membri della famiglia senza bisogno di rispondere manualmente, perfetto per comunicare in casa.

Infine, sappi che con Echo Show 5 puoi ascoltare la tua musica preferita da Amazon Music, Spotify, Apple Music e altri servizi di streaming con un suono potente per le sue dimensioni. Puoi anche guardare video da Prime Video, YouTube e molto altro, rendendolo un ottimo compagno per la cucina o la camera da letto.

Posizionato sul comodino, Echo Show 5 diventa una sveglia smart perfetta, permettendoti di iniziare la giornata con le notizie, la tua playlist preferita o il meteo in tempo reale. Puoi anche impostare routine personalizzate, come accendere le luci gradualmente o avviare una lista di cose da fare.

Per garantire la massima sicurezza e privacy, sappi che il device include un copri-obiettivo fisico per la fotocamera e c’è anche la possibilità di disattivare i microfoni in qualsiasi momento con un solo tocco.

L’Echo Show 5 è uno smart speaker veramente eccezionale per il prezzo a cui viene venduto: oggi lo puoi acquistare a soli 69,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è lo sconto del 36%.