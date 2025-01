Striscia LED da esterno: rendi più luminosa la tua casa con meno di 80 euro

La striscia LED da esterno di Govee da ben 20 metri è un sistema di illuminazione RGBIC avanzato che serve per decorare l’esterno degli appartamenti. Si trova su Amazon al prezzo di 129,99€, ma con un ulteriore coupon di 50€ applicabile al checkout, il costo effettivo diventerà di soli 79,99€. Permette di avere colori personalizzabili, è resistente agli agenti atmosferici e dispone di un controllo smart; può illuminare balconi, giardini, tetti o piscine.

Striscia LED di Govee: per gli amanti della personalizzazione

La tecnologia RGBIC consente di visualizzare più colori contemporaneamente su una sola striscia, creando effetti luminosi dinamici e accattivanti. Inoltre, la possibilità di scegliere tra bianco caldo e freddo offre opzioni di illuminazione funzionali e decorative, perfette per ogni occasione. Con la certificazione IP65 impermeabile, questa striscia LED è progettata per resistere a pioggia, umidità e polvere, garantendo una durata nel tempo anche in condizioni climatiche avverse. È ideale per uso esterno e assicura una performance affidabile tutto l’anno.

L’app Govee Home offre un controllo completo delle luci direttamente dallo smartphone, permettendo di personalizzare colori, effetti luminosi e intensità. Grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, si potrà regolare l’illuminazione tramite comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più comoda e moderna.

Con le opzioni DIY (Do It Yourself), si potranno creare combinazioni di colori uniche per adattare l’atmosfera alle tue preferenze o alle occasioni speciali. Inoltre, le modalità scena preimpostate semplificano la creazione di ambientazioni specifiche, che sia una festa, una serata romantica o un momento di relax.

Con una lunghezza totale di 20 metri, può coprire ampie aree, divenendo una soluzione pratica e versatile per illuminare tetti, balconi, giardini, piscine o perimetri di edifici. In confezione si trova tutto il necessario per un’installazione facile e sicura, senza complicazioni.

La striscia LED da esterni di Govee è la scelta ideale per chi desidera un sistema di illuminazione decorativo e smart per spazi esterni. Con l’attuale offerta su Amazon, costerà solo 79,99€ grazie al coupon da 50€ attivabile al checkout (il prezzo di listino è di 129,99€).