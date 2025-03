Stile vintage e audio potente: il Marshall Kilburn II è perfetto per ogni occasione e oggi è in offerta

Il Marshall Kilburn II è uno di quegli altoparlanti che cattura immediatamente l'attenzione, non solo per il design iconico che richiama gli amplificatori leggendari del marchio, ma anche per la qualità del suono e la sua straordinaria portabilità. In realtà, anche per la sua robustezza, visto che è impermeabile (secondo la certificazione IPX2) ed è quindi perfetto anche per l'uso all'aperto. Il prezzo poi è "musica per le tue orecchie", perché lo sconto Amazon del 24% oggi lo porta a 228€, spedizione compresa.

L'altoparlante Marshall che unisce estetica e performance

Fin dal primo sguardo, il Kilburn II si distingue per il suo design classico. La finitura in nero e ottone gli conferisce un aspetto molto elegante, mentre la griglia frontale in metallo e la cinghia in pelle evocano l’estetica rock degli amplificatori Marshall.

Dalle dimensioni abbastanza compatte (il peso è di 2.5 kg), il diffusore vanta una qualità costruttiva eccellente e restituisce fin da subito una sensazione di robustezza, elementi che lo rendono un accessorio perfetto sia per chi cerca un dispositivo pratico e resistente, sia per chi vuole un complemento d’arredo dal gusto vintage.

E a proposito, si può contare anche sulla certificazione IPX2, che assicura una resistenza agli schizzi d’acqua.

Trattandosi di un dispositivo a marchio Marshall, una delle caratteristiche più apprezzabili di questo altoparlante non può che essere la sua capacità di offrire un suono ricco e avvolgente.

Grazie agli altoparlanti multidirezionali, il Kilburn II diffonde la musica in maniera uniforme, creando un’esperienza d’ascolto immersiva indipendentemente dalla posizione dell’ascoltatore.

Anche a volumi elevati, il suono rimane nitido e privo di distorsioni, dimostrando la grande attenzione posta dall'azienda nella progettazione audio.

Non che sia una sorpresa. Dal punto di vista della connettività, lo speaker sfrutta il Bluetooth, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni fino a una distanza di circa 10 metri. L’associazione con smartphone, tablet o computer è immediata, ma in alternativa si può contare anche su un ingresso AUX per collegare direttamente dispositivi cablati.

Il Marshall Kilburn II porta con sé anche una eccellente autonomia. In base ai dati forniti dall'azienda, con un utilizzo tipico si arriva addirittura a 20 ore di riproduzione continua.

Questo rende l'altoparlante perfetto anche per lunghe sessioni d’ascolto, visto che non bisogna preoccuparsi di ricaricarlo frequentemente.