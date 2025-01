Stampa direttamente dallo smartphone con la stampante HP DeskJet 2820e, ora a meno di 50€ su Amazon

La necessità di stampare documenti, foto o materiale per la scuola e il lavoro è sempre molto sentita, anche nell'era digitale dominata da smartphone, tablet e laptop. Avere dunque una stampante affidabile e versatile in casa può semplificare notevolmente la gestione di queste esigenze.

Al momento una soluzione molto gettonata per via del suo ottimo rapporto qualità-prezzo è la HP DeskJet 2820e, che combina funzionalità di stampa, copia e scansione ed è ideale per l'utente domestico o per piccoli uffici. Quanto costa? Oggi, visto lo sconto Amazon del 16%, solo 49 euro, spedizione inclusa.

Stampante HP DeskJet 2820e, oggi la migliore soluzione per casa e piccoli uffici

La HP DeskJet 2820e è una stampante a colori che supporta il formato carta A4, il più comune per documenti e stampe di vario genere.

La tecnologia di stampa è “getto d'inchiostro", quindi assicura una buona qualità di stampa sia per testi che per immagini, rendendola adatta per la stampa di documenti di testo, foto per l'album di famiglia e così via. La risoluzione di stampa arriva fino a 4800 x 1200 dpi (punti per pollice), valore che si traduce in un buon livello di nitidezza e dettaglio nelle stampe.

La velocità di stampa è un altro fattore da considerare. In tal caso, quella della DeskJet 2820e è di circa 7,5 pagine al minuto (ppm) in bianco e nero e 5,5 ppm a colori, velocità adeguate per un utilizzo domestico o, come già sottolineato, per piccoli uffici che non hanno esigenze di stampa massicce.

È importante però ricordare che la velocità di stampa può variare a seconda del tipo di documento e delle impostazioni di qualità selezionate. Questa stampante HP offre poi le funzionalità di copia, scansione e di stampa fronte/retro manuale, quindi - con quest'ultima - l'utente dovrà girare manualmente i fogli dopo la prima stampa.

La connettività è un aspetto fondamentale delle stampanti moderne, e la DeskJet 2820e non delude sotto questo punto di vista.

È dotata di connettività Wi-Fi, che permette di stampare in modalità wireless da computer, smartphone e tablet, senza la necessità di collegare ingombranti e fastidiosi cavi. Questa funzionalità offre senza dubbio una maggiore flessibilità e comodità, consentendo di stampare da qualsiasi punto della casa o dell'ufficio coperto dalla rete Wi-Fi.

La compatibilità con HP Smart semplifica ulteriormente la gestione della stampante tramite un'app dedicata, offrendo funzionalità come la scansione da mobile e il monitoraggio dei livelli di inchiostro.

Un grande vantaggio offerto con questa stampante è infine l'inclusione di 5 mesi di inchiostro con HP Instant Ink.

Questo servizio a sottoscrizione permette di ricevere automaticamente a casa le cartucce di inchiostro quando il livello è basso, evitando imprevisti nel momento del bisogno.

È possibile approfittare di questa promo però solo per che ore, e più precisamente fino al 21 gennaio 2025, stando a quanto indicato dall'azienda. Comprala oggi a soli 49,00€.