Smart TV perfetta per film e gaming: LG QNED 55'' 4K con Alexa, ora con il 42% di sconto

Oggi puoi portarti a casa la smart TV LG QNED 55’’ Serie 85 (2024) con uno sconto del 42% su Amazon. Questo televisore con processore α8 AI, refresh rate a 120Hz, supporto VRR e FreeSync Premium assicura un’esperienza visiva incredibile, risultando ideale per film, sport e gaming. Pensa che è disponibile a 699,99€, un prezzo decisamente vantaggioso per una prodotto di fascia alta.

LG QNED 55” Serie 85: smart TV 4K di nuova generazione con il 42% di sconto su Amazon

Grazie alla combinazione della tecnologia Quantum Dot e NanoCell, questa TV offre colori incredibilmente vividi e dettagli definiti, con neri più profondi e immagini più luminose rispetto ai normali pannelli LED.

Il processore α8 AI ottimizza ogni scena in tempo reale, migliorando contrasto e nitidezza grazie all’AI Picture Pro, una tecnologia che analizza e perfeziona ogni fotogramma per offrire un’esperienza visiva da cinema.

Dotata di refresh rate a 120Hz e supporto per VRR (Variable Refresh Rate) e FreeSync Premium, garantisce immagini fluide e reattive, eliminando tearing e lag. I 4 ingressi HDMI 2.1 permettono di collegare PS5, Xbox Series X e PC gaming sfruttando tutta la potenza del 4K a 120 fps, senza compromessi sulla qualità. Con il sistema operativo webOS 24, hai accesso immediato a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molte altre app, senza bisogno di dispositivi esterni.

Grazie all’integrazione con Alexa e Google Assistant, puoi controllare la TV con la voce, cambiare canali, regolare il volume e persino gestire altri dispositivi smart in casa. Il telecomando puntatore LG Magic Remote, incluso nella confezione, rende la navigazione ancora più intuitiva, con comandi rapidi e una comodissima funzione di puntamento.

Oltre alle caratteristiche tecniche eccezionali, la LG QNED 55” Serie 85 si distingue per il design ultra slim, che la rende perfetta per ogni tipo di arredamento, sia montata a parete che posizionata su un mobile. Oggi puoi acquistarla su Amazon a soli 699,99€, con uno sconto del 42%. Non lasciartela sfuggire, l’offerta è a tempo limitato e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.