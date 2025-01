Smart TV HD da 32” di Samsung: perfetto per il tuo salotto a prezzo scontato

La smart TV Samsung UE32T4300AEXZT è grande e generosa; ha una dimensione di ben 32 pollici e vanta funzionalità premium degne di nota e dispone di un design elegante, moderno e accattivante; è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 236,00 euro, con un generoso 21% di sconto.

Risulta ideale per ambienti piccoli o come secondo schermo di una camera secondaria; c’è la consegna celere con Amazon Prime e si può beneficiare dell’assistenza tecnica dedicata, valida per due anni con il supporto logistico del sito.

Smart TV di Samsung: best buy a prezzo scontato

Con la risoluzione HD Ready e il supporto all’HDR, la smart TV Samsung UE32T4300AEXZT è in grado di offrire immagini chiare, dettagliate e con un contrasto migliorato. La tecnologia PurColor arricchisce la gamma cromatica, garantendo tonalità naturali e vivaci per una visione coinvolgente, perfetta per film, serie TV e programmi sportivi.

Dotata di sistema operativo Tizen, ti permette di accedere rapidamente a tutte le principali app di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. La navigazione è intuitiva e veloce, garantendo un’esperienza di intrattenimento semplice e completa. La TV è integrata con Bixby e compatibile con Alexa e Google Assistant, consentendoti di controllare il dispositivo con comandi vocali. Cambia canale, regola il volume o apri le app semplicemente parlando.

Con il suo design slim, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia che venga montato a parete o posizionato su un mobile. È la scelta ideale per camere da letto, cucine o piccoli soggiorni.

Dispone di Wi-Fi integrato e porte HDMI e USB, che consentono di collegare facilmente dispositivi esterni come console, lettori multimediali o chiavette USB per visualizzare contenuti personali.

La funzione Ultra Clean View serve il rumore delle immagini, mentre il Contrast Enhancer migliora la profondità dei dettagli, offrendo una qualità visiva superiore rispetto ad altri modelli della stessa categoria.

Con un costo di 236,00 euro e uno sconto del 21%, questo modello rappresenta un ottimo affare per chi cerca una TV di qualità con funzionalità smart e un design compatto.