Smart TV con Alexa, Game Optimizer e Filmmaker Mode: la nuova LG 4K da 50” è il centro dell’intrattenimento della tua casa

Tra i televisori di nuova generazione pensati per offrire una visione coinvolgente e funzioni intelligenti, il modello LG NanoCell 50’’ Serie 81 del 2024 (50NANO81T6A) si distingue per prestazioni e versatilità.

In questi giorni è disponibile su Amazon a 429,00 euro, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’opportunità concreta per chi cerca una Smart TV 4K di qualità, firmata da uno dei brand più apprezzati nel settore.

LG NanoCell 50'' Serie 81 in offerta su Amazon: qualità 4K e funzioni smart a 429,00€

Il pannello NanoCell da 50 pollici rappresenta uno dei punti forti del dispositivo. Questa tecnologia consente una riproduzione del colore più precisa e vivida, migliorando la qualità dell’immagine anche rispetto ai classici pannelli LED.

La risoluzione Ultra HD 4K, unita al supporto per i formati HDR, garantisce nitidezza e realismo, mentre la Filmmaker Mode assicura una visione fedele all’intento originale dei registi, disattivando elaborazioni post-processo per lasciare intatto lo stile cinematografico.

A potenziare il tutto c’è il processore α5 Gen7 AI 4K, capace di ottimizzare automaticamente le immagini e il suono in base ai contenuti e all’ambiente circostante. Grazie a questa tecnologia, anche i contenuti in bassa risoluzione vengono migliorati in tempo reale, offrendo un’esperienza sempre soddisfacente. L’audio integrato da 20W risulta chiaro e ben distribuito, sufficiente per un uso domestico quotidiano, ma è ovviamente possibile collegare una soundbar o un impianto esterno.

Il sistema operativo webOS 24 offre un’interfaccia intuitiva e fluida, accessibile anche a chi non è esperto di tecnologia. Da qui puoi accedere con facilità alle principali app di streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molte altre. In più, la compatibilità con Alexa e l’assistente vocale LG ti consente di controllare la TV con la voce, oltre a integrarla facilmente in un ecosistema smart home.

La presenza di 3 porte HDMI e connettività Wi-Fi completa il quadro di una TV pronta a gestire console, decoder, lettori e altri dispositivi. Il telecomando puntatore incluso permette una navigazione ancora più rapida e naturale, con un’interazione simile a quella del mouse.

Con un prezzo sceso a 429,00€ su Amazon, grazie allo sconto del 34%, la LG NanoCell Serie 81 del 2024 rappresenta una delle migliori scelte nella fascia media, ideale per chi vuole un televisore 4K completo, moderno e affidabile.