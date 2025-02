Sei funzioni di cottura in un solo Forno Elettrico di Ariete: piccolo ma super potente

Hai una seconda casa al mare o in campagna e vuoi un elettrodomestico piccolo, compatto ma che ti permetta di cucinare cose gustose? Opta per Ariete 985 Bon Cuisine, il forno elettrico versatile che costa solo 78,99€ con la promo del 28% Amazon!

Con una capacità di 30 litri, questo forno è ideale per cucinare piatti gustosi senza occupare troppo spazio. Grazie alla ventilazione integrata e alla possibilità di scegliere tra sei modalità di cottura, garantisce risultati ottimali per ogni tipo di ricetta. Scopri di seguito le sue caratteristiche uniche, e innamoratene in un batter d'occhio!

Cucina senza limiti con Ariete 985, il forno elettrico con 6 funzioni di cottura diverse

Questo forno elettrico è sì compatto, ma con lui potrai sbizzarrirti in tantissime preparazioni differenti per la grande capacità di 30 litri e anche per la potenza di 1500 Watt per una cottura veloce ed efficiente. La temperatura è regolabile fino a 230°, perfetta per preparazioni anche più complesse, e la presenza del doppio vetro garantisce un miglior isolamento termico e di sicurezza.

Il forno elettrico ha anche un comodo timer da 60 minuti, con spegnimento automatico e segnale acustico, e poi la vera chicca: le 6 modalità di cottura diverse. Puoi infatti scegliere fra cottura statica, perfetta per preparazioni tradizionali, cottura ventilata, grill per gratinare e dorare i cibi, cottura combinata, scongelamento e anche funzione di mantenimento in caldo dei piatti pronti.

Il Bon Cuisine è perfetto per chi desidera un forno supplementare o non ha lo spazio per un forno da incasso. Perfetto anche se sei uno studente fuorisede e desideri che i tuoi genitori ti facciano un regalo furbo per il tuo appartamento, e anche per una seconda casa al mare, in campagna o in montagna.

Il prezzo è piccolo, l'offerta è calda: approfittane oggi per acquistare il Forno Elettrico Ventilato Ariete 985 a soli 78,99€ con il 28% di sconto applicato da Amazon!