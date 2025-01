Ritorna in forma con la bilancia smart più venduta su Amazon (offerta limitata)

La OMRON VIVA è una bilancia smart che serve anche a misurare la composizione corporea. Grazie ad un 6% di sconto su Amazon e ad un’offerta a tempo limitato, è disponibile al prezzo di 74,99 euro.

Progettata per chi desidera un controllo preciso e completo del proprio stato di salute, è perfetta per monitorare e migliorare il benessere personale.

Con il servizio di Prime poi, potrai beneficiare della consegna celere e gratuita a casa tua o presso un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

OMRON VIVA, la bilancia smart più completa che ci sia

Di fatto, non si limita a misurare il peso, ma offre un’analisi dettagliata del grasso corporeo, per monitorare i progressi nella riduzione della massa grassa, ma non solo.

Grasso viscerale, un indicatore essenziale per prevenire problemi di salute legati al metabolismo.

Può misurare anche la muscolatura scheletrica, al fine di valutare la massa muscolare e pianificare un allenamento efficace, ma anche il metabolismo basale (BMR) per conoscere le calorie bruciate a riposo e regolare la dieta.

Infine, anche il BMI (indice di massa corporea): per avere un quadro generale del proprio stato fisico.

La bilancia si collega via Bluetooth all’app OMRON connect, che consente di visualizzare, registrare e analizzare i dati direttamente sullo smartphone. Grazie all’interfaccia intuitiva dell’app, è semplice tenere traccia dei progressi e impostare obiettivi realistici.

Il prodotto utilizza tecnologie clinicamente testate per garantire risultati accurati e affidabili. È il gadget perfetto per chi desidera uno strumento professionale per monitorare la propria salute direttamente dalla propria abitazione.

Esteticamente è minimal e presenta un display chiaro e facile da leggere che rende l’uso immediato e pratico.

OMRON VIVA è pensata per chiunque:

Atleti e appassionati di fitness , per monitorare la massa muscolare e il metabolismo.

, per monitorare la massa muscolare e il metabolismo. Chi segue una dieta , per valutare i progressi nella riduzione del grasso corporeo.

, per valutare i progressi nella riduzione del grasso corporeo. Famiglie, grazie alla possibilità di registrare dati per più utenti.

Con un costo di 74,99 euro e uno sconto del 6%, OMRON VIVA offre funzioni avanzate a un prezzo contenuto; le spedizioni sono sempre gratuite e immediate.