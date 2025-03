Risparmia energia e controlla il riscaldamento ovunque: termostato tado° X ora a metà prezzo

Le offerte di primavera su Amazon portano una delle soluzioni più efficaci per ottimizzare il riscaldamento domestico a un prezzo decisamente vantaggioso. Il tado° X Starter Kit, che comprende un termostato ambiente cablato e il nuovo Bridge X, è ora disponibile a 99,99€ con uno sconto del 50%.

Una cifra che dimezza il prezzo di listino per uno dei dispositivi smart più evoluti nel controllo della temperatura domestica, pensato per chi cerca efficienza energetica, comfort e compatibilità con l’ecosistema smart home.

Il termostato intelligente tado° X in offerta a 99,99€ su Amazon: controllo smart del riscaldamento a metà prezzo

Questo kit rappresenta la nuova generazione di dispositivi tado°, pensato esclusivamente per gli utenti che non utilizzano o non intendono utilizzare la versione V3+. Il cuore del sistema è il termostato ambiente cablato, che si collega direttamente all’impianto di riscaldamento.

Il funzionamento intelligente consente una gestione flessibile e personalizzata della temperatura tramite applicazione mobile o comandi vocali con Alexa, Siri e Google Assistant. La regolazione della temperatura avviene in tempo reale, in base alle tue abitudini e alla presenza in casa, riducendo al minimo gli sprechi energetici.

Il Bridge X incluso nel kit funge da collegamento tra il termostato e la rete Wi-Fi domestica, permettendoti di controllare il riscaldamento da qualsiasi luogo. Che tu sia in ufficio, in viaggio o semplicemente sul divano, puoi regolare i gradi, accendere o spegnere il riscaldamento o impostare una programmazione settimanale personalizzata direttamente dallo smartphone. Il sistema è compatibile con la maggior parte delle caldaie e degli impianti di riscaldamento tradizionali, rendendo l’installazione semplice per chiunque.

Uno degli aspetti più apprezzati di tado° è la possibilità di risparmiare fino al 30% sulla bolletta energetica. Grazie alla geolocalizzazione e alla rilevazione delle finestre aperte, il sistema sa quando intervenire in modo intelligente per mantenere il comfort termico senza eccessi. Il design minimalista e moderno del dispositivo si integra bene in qualsiasi ambiente, rendendolo discreto e funzionale.

In definitiva, con un costo complessivo di soli 99,99€, il tado° X è un prodotto imperdibile per chi vuole trasformare la propria casa in un ambiente più efficiente, comodo e smart, approfittando di un prezzo tagliato della metà rispetto al listino ufficiale.