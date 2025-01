Piccolo ma potente: compressore portatile da 6000mAh per auto, bici, moto e palloni

Su Amazon, oggi, è presente una promozione con uno sconto molto interessante del 44% sul compressore ad aria portatile targato Onherm da 6.000mAh che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 20,65€.

Compressore ad aria portatile: 4 modalità, gonfiaggio rapido e facile da trasportare

Questo compressore ad aria portatile targato Onherm si presenta con ben 4 modalità di gonfiaggio differenti: bicicletta, moto, auto, pallone. Queste modalità mettono in evidenza la versatilità di questo compressore. Adatto alle gomme di una bicicletta, alle gomme di una moto o di un auto o anche, più comunemente, al gonfiaggio di un pallone.

Il compressore è dotato di un display LCD molto luminoso che mostra con precisione tutti i dati necessari. Il gonfiaggio risulta essere molto rapido grazie alla presenza di un motore turbo integrato che gonfia e sgonfia uno pneumatico in pochi minuti. Si tratta, invece, di pochi secondi per gomme di bicicletta o palloni da basket e da calcio.

Questo compressore è facilmente trasportabile grazie alle sue dimensioni ridotte. Può essere trasportato in auto, in macchina o anche a mano grazie anche alla sua leggerezza (pesa solo 400 grammi). Inoltre, una volta raggiunta la pressione desiderata questo compressore si fermerà automaticamente. Il dispositivo è dotato di un cavo di ricarica di tipo C con una grande capacità da 6.000mAh.

Infine dispone di un segnale d'emergenza SOS lampeggiante in caso di emergenza o di problematiche nell'utilizzo. Questo compressore, dunque, risulta essere facilmente trasportabile, facile da utilizzare, rapido e potente, un supporto perfetto per chi ama viaggiare o per chi ha necessità di avere sempre a disposizione un dispositivo affidabile e duraturo.

