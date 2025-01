Piatti sani e sfiziosi con la pentola elettrica in acciaio inox di Electrolux (-42% su Amazon)

La Electrolux Esc7400 è una pentola elettrica in acciaio inox progettata per una cottura lenta e uniforme, è ora disponibile su Amazon al prezzo di 64,99 euro, con un generoso 42% di sconto.

Con sei programmi predefiniti e una capacità di 6,6 litri, questa slow cooker è perfetta per preparare piatti gustosi e nutrienti con il minimo sforzo.

Pentola elettrica in acciaio inox di Electrolux: best buy su Amazon

La tecnologia della cottura lenta preserva i nutrienti e intensifica i sapori degli alimenti, rendendo ogni piatto più ricco e delizioso. La potenza di 235 W assicura una cottura uniforme e delicata, ideale per stufati, arrosti, zuppe e persino dessert.

La Electrolux Esc7400 offre sei programmi predefiniti che semplificano la preparazione di una vasta gamma di ricette:

Bassa temperatura , per cotture lunghe e delicate.

, per cotture lunghe e delicate. Alta temperatura , per ridurre i tempi senza sacrificare il gusto.

, per ridurre i tempi senza sacrificare il gusto. Mantenimento caldo, per servire i piatti alla giusta temperatura.

I comandi intuitivi e il display digitale rendono la selezione del programma facile e veloce. Con una capacità di 6,6 litri, questa pentola è perfetta per preparare pasti abbondanti per tutta la famiglia o per cene con amici.

Puoi cucinare porzioni generose senza dover dividere le preparazioni.

Realizzata in acciaio inossidabile, la pentola di Electrolux è molto resistente e vanta un design moderno. La parte interna rimovibile è facile da pulire e sicura anche per un utilizzo in lavastoviglie, così la manutenzione risulterà sempre semplice e veloce.

La cottura lenta consuma meno energia rispetto ai metodi tradizionali e ti consente di programmare i pasti in anticipo, lasciando la pentola lavorare mentre ti dedichi ad altre attività. Al tuo ritorno, troverai un pasto caldo e pronto da servire.

Con un prezzo irrosorio di soli 64,99 euro e uno sconto del 42%, questa slow cooker offre un rapporto qualità-prezzo straordinario.