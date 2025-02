Perfetto per giardini, cortili e ingressi: LEDVANCE Endura Flood, ora scontato del 9% per un periodo limitato

Il proiettore da esterno LEDVANCE Endura Flood di potenza integra un sensore di movimento ed è perfetto per illuminare giardini, ingressi, garage e aree esterne con una luce naturale da 4000K. Ha una potenza di 20W, un design resistente e perfino un sensore integrato, così potrai beneficiare di un'illuminazione automatica ed efficiente in ogni contesto, che serve anche per migliorare la sicurezza e ridurre i consumi.

Pensa che su Amazon lo troverai in offerta con il 9% di sconto, arrivando così ad un prezzo irrisorio di soli 22,99€. Cosa aspetti? Corri a prenderlo, è in promozione per poche ore.

Illuminazione potente ed efficiente con il proiettore di LEDVANCE

Con una potenza di 20W e una luminosità elevata, questo proiettore LED offre un’illuminazione intensa ed uniforme, ideale per migliorare la visibilità e la sicurezza degli spazi esterni. La temperatura di colore 4000K invece, produce sempre una luce naturale, che serve per gli ambienti residenziali così come per le aree commerciali.

Il sensore di movimento attiva automaticamente la luce quando rileva presenze o movimenti nell’area, e ciò serve per evitare sprechi di corrente. Non di meno, è realizzato con materiali resistenti ed è certificato IP65 contro acqua, polvere e agenti atmosferici: prestazioni al top in qualsiasi condizione climatica.

Ti segnaliamo poi che il faretto può essere installato su pareti, soffitti o strutture esterne, regolando facilmente l’angolazione per ottenere l’illuminazione ottimale. È perfetto per giardini, vialetti, cortili e ingressi e non solo. In definitiva, il proiettore LEDVANCE Endura Flood è la soluzione perfetta per la tua abitazione; come detto in calce, sprigiona una luce naturale da 4000K, è resistente e certificato IP65 e migliora la sicurezza e visibilità del tuo ambiente.

Corri a prenderlo su Amazon; con l’offerta del 9% su Amazon, lo potrai acquistare a soli 22,99€; non pagherai neanche le spese di spedizione visto che sono incluse nel costo del prodotto.