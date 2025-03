Perfetta per vedere film, partite e per giocare: la smart TV 4K Hisense da 75” porta il cinema a casa tua

Con uno sconto del 16% applicato grazie alle offerte di primavera di Amazon, il Hisense 75E63NT si presenta come un'opportunità concreta per portare nel tuo salotto un'esperienza visiva di alto livello, su uno schermo da ben 75 pollici.

Si tratta di una smart TV 4K Ultra HD con tecnologie avanzate per l’immagine e l’audio, che viene proposta per poche ore a soli 589,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Hisense 75E63NT: la smart TV 4K da 75 pollici da prendere ora a 589,00€ su Amazon con le offerte di primavera

Il pannello sfrutta la tecnologia HDR 10+ e Dolby Vision, offrendo una resa visiva precisa, con colori intensi, contrasti profondi e neri convincenti anche nelle scene più buie. La qualità dell'immagine viene ulteriormente ottimizzata dal sistema VIDAA U7, l’interfaccia proprietaria di Hisense, che consente una navigazione fluida tra app e contenuti, con supporto completo per i principali servizi di streaming.

Dal punto di vista audio, la presenza del DTS Virtual:X e del supporto Dolby Audio consente di ottenere un suono immersivo anche senza impianti aggiuntivi, rendendo ogni contenuto più coinvolgente, dal cinema d'azione fino agli eventi sportivi.

La compatibilità con Alexa e con l'assistente vocale VIDAA Voice, ti permette di controllare la TV semplicemente con la voce, gestendo funzioni e contenuti senza dover toccare il telecomando.

La Game Mode Plus è pensata per chi gioca su console, ottimizzando i tempi di risposta e migliorando l’input lag. Il supporto ai segnali DVB-T2/S2 HEVC 10 la rende compatibile con tutti i segnali TV di nuova generazione, inclusa la piattaforma lativù 4K.

Se stai cercando una televisione grande, fluida e ricca di funzionalità per guardare film, vedere serie in streaming e per giocare, questa è un’occasione concreta per acquistare un dispositivo completo e ben rifinito, con tutto ciò che serve per un’esperienza moderna e appagante.

A soli 589,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi lasciartela sfuggire: il rapporto qualità-prezzo è estremamente competitivo.