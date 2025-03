Perfetta per il salotto o la camera da letto: la smart TV di Hisense da 43” è in sconto (-25%)

Se stai cercando una smart TV che unisca tecnologia all’avanguardia, prestazioni visive eccellenti e funzioni intelligenti, la Hisense 43E77NQ da ben 43 pollici è un’opzione da prendere seriamente in considerazione. Pensa che in questo momento su Amazon è in offerta a 299,99€, con il 25% di sconto, un’occasione perfetta per portarti a casa un pannello QLED 4K completo e adatto a ogni esigenza, dall’intrattenimento al gaming.

L'IVA è inclusa nel prezzo così come le spese di spedizione.

Smart TV Hisense da 43” con tecnologia QLED 4K: offerta speciale su Amazon

La vera protagonista di questo modello è la tecnologia QLED, che garantisce una riproduzione dei colori brillante, realistica e intensa. I Quantum Dot riescono a restituire una gamma cromatica molto ampia, migliorando l’esperienza visiva anche durante le scene più dinamiche o scure. Il supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision ti consente di visualizzare contenuti ottimizzati per un livello superiore di contrasto e dettaglio, rendendo film e serie TV molto più immersivi.

Il sistema operativo VIDAA U7 rende l’interazione con la TV estremamente fluida e intuitiva. Puoi accedere rapidamente a tutte le principali app di streaming, personalizzare l’interfaccia, avviare comandi vocali grazie all'integrazione con Alexa e gestire il tutto anche tramite VIDAA Voice, l’assistente vocale proprietario. Tutto è pensato per farti trovare subito ciò che vuoi guardare, senza perdite di tempo.

La Game Mode Plus riduce il ritardo di input, ottimizza la fluidità dell'immagine e rende questa TV perfetta anche per chi gioca su console. La presenza del Dolby Atmos completa l’esperienza offrendo un audio tridimensionale coinvolgente, perfetto per immergersi nei film come al cinema o nei giochi con un suono più profondo e preciso. Anche sul fronte della connettività, il modello risulta completo, con più ingressi HDMI e USB, connessione Wi-Fi stabile e supporto per le più recenti codifiche del digitale terrestre grazie al tuner DVB-T2/S2 HEVC 10. L’integrazione con lativù 4K garantisce compatibilità piena con le trasmissioni in alta definizione.

Al prezzo scontato di 299,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, la Hisense 43E77NQ da 43” QLED 4K offre una qualità d’immagine superiore, un’ottima dotazione smart e una resa audio di livello. Una delle migliori scelte in assoluto per chi vuole un televisore moderno e performante, senza spendere cifre esagerate.