OPPO A18: lo smartphone economico perfetto per l'uso quotidiano

Ci sono smartphone che catturano subito l'attenzione per via del loro rapporto qualità-prezzo, soprattutto quando si parla della fascia medio-bassa. Un esempio è l'OPPO A18, un dispositivo che pur costando poco riesce a garantire una più che soddisfacente esperienza d'uso di base, dunque fatta di navigazione web, uso di social network, messaggistica e qualche foto.

Questo modello si fa notare per l'ampio display a 90Hz, per lo spazio d'archiviazione espandibile fino a 1TB e per la versatile doppia fotocamera posteriore. Per quanto riguarda invece il prezzo, grazie allo sconto Amazon del 38% è di soli 99,90€. Un vero affare per chi ha un budget limitato.

Il prezzo contenuto non è l'unico punto di forza dell'OPPO A18

Lo smartphone di OPPO è dotato di un display LCD HD+ da 6.56 pollici con refresh rate a 90Hz, un pannello che dunque assicura una visione fluida e piacevole, ideale per chi ama guardare video o navigare sui social senza interruzioni. Il design è curato ed elegante, con una finitura Glowing Blue che cattura la luce in modo affascinante e regala effetti cromatici molto piacevoli. Ma lo smartphone è anche robusto, con la certificazione IP54 che si traduce in una più che apprezzata resistenza a polvere e schizzi.

Parlando dell'esperienza d'uso quotidiana, l'OPPO A18 si dimostra reattivo e fluido grazie ai suoi 4GB di RAM, espandibili virtualmente fino a 8GB, e al processore MediaTek Helio G85. In generale, questo mix hardware permette di navigare senza rallentamenti e di utilizzare social come TikTok e Instagram al massimo della reattività. Non bisogna invece aspettarsi performance fulminee con multitasking intensi e giochi graficamente molto esigenti. C'è poi la memoria interna da 128GB, espandibile fino a 1TB tramite microSD, che offre spazio per foto, video e applicazioni.

Tutti vogliono immortalare ricordi e/o condividere contenuti sui social, e per questo motivo OPPO ha optato per una doppia fotocamera posteriore. Il modulo, composto da un sensore principale da 8 megapixel e da un sensore di profondità da 2 megapixel, permette di scattare foto di buona qualità, anche in ottica social. La fotocamera frontale è invece da 5 megapixel ed è per selfie e videochiamate più che accettabili.

Infine, un altro aspetto degno di nota è certamente la batteria da 5000mAh. Questa rappresenta uno dei maggiori punti di forza dell'OPPO A18, e con un uso moderato permette di arrivare tranquillamente a oltre un giorno di autonomia, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Per chi passa molto tempo fuori casa e non vuole preoccuparsi di portare con sé un caricabatterie, non c'è notizia migliore. Approfitta dunque della promo e acquistalo a meno di 100€.