Mini PC ultra veloce con Intel N150: prestazioni al top per lavoro e intrattenimento, sfrutta il COUPON SCONTO

Un mini PC è un computer a tutti gli effetti un computer ma di dimensioni particolarmente ridotte e compatte. Oggi, su Amazon, è disponibile un coupon sconto dal valore di 40€ sul mini PC Blackview che, se applicato, farà calare il prezzo del prodotto fino a 199,99€, rendendolo così un vero e proprio affare. Approfitta adesso della promozione!

Mini PC in offerta: prestazioni lampo e affidabilità massima

Questo mini PC è dotato del nuovo processore Intel N150. Grazie alla tecnologia a 7 nm, l'N150 offre un aumento del 20% delle prestazioni rispetto al precedente N100 con un TDP di soli 6 W, simile a quello dell'N100, ma con lo stesso consumo energetico, l'N150 è più potente e superiore all'N100, offrendo un'esperienza utente più veloce e fluida.

Con questo mini PC ad alte prestazioni, potrete svolgere le vostre attività quotidiane in modo più efficiente. Il mini PC è dotato di 16 GB di RAM ad alta velocità e 512 GB di SSD integrato, si avvia in pochi secondi e funziona più agevolmente.

Può gestire attività impegnative come la navigazione multi-scheda e l'apertura di enormi file grafici rapidamente con facilità. Inoltre, è possibile espandere la memoria fino a 2 TB. Integra Intel UHD Graphics, che consente un'elaborazione delle immagini più rapida e una riproduzione video UHD 4K.

Dispone di 2 porte USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 4K HDMI, porta Ethernet RJ45 Gigabit 1 x DC, 1 x 3,5 mm audio (on/off) porta e 2,4 G/5.0 GHz dual-band WLAN e Bluetooth 4.2, tutto per collegare facilmente più dispositivi come auricolari, mouse, tastiere e altro allo stesso tempo per migliorare l'ambiente di lavoro. Con le spese di spedizione pari a 0 risulta essere una promozione molto allettante.

