Massima stabilità e ricarica rapida: supporto per auto con MagSafe, approfitta del DOPPIO sconto (-74%)

Un supporto auto con ricarica wireless MagSafe, ideale per chi desidera un sistema stabile, potente e compatibile con iPhone (e non solo). Il prodotto di LISEN ha una potenza di 15W, grazie ai 20 magneti N55 ultra-forti e ricarica veloce; lo trovi su Amazon a 11,39€, grazie a uno sconto del 24% in un’offerta a tempo limitato e al coupon del 50% tramite un codice da attivare al checkout.

Ricarica magnetica veloce per auto con il supporto di LISEN: tuo a 11,39€ con il doppio sconto

Il supporto di LISEN utilizza 20 magneti N55, che offrono una forza magnetica superiore rispetto ai supporti tradizionali. Questo garantisce una presa stabile anche su strade dissestate, evitando che il telefono si sposti o cada. Compatibile con gli iPhone di ultima generazione, si aggancia istantaneamente senza bisogno di clip o adesivi, grazie alla tecnologia MagSafe integrata.

Il caricatore integrato supporta la ricarica rapida da 15W, garantendo tempi di ricarica ridotti per tutti i dispositivi compatibili. Per ottenere le massime prestazioni, è consigliato l’utilizzo con un adattatore USB-C PD da almeno 18W (non incluso nella confezione).

Il design regolabile consente una rotazione completa a 360°, permettendo di posizionare il telefono in modalità verticale o orizzontale con un solo gesto. L’installazione è semplice e veloce: il supporto si aggancia alla bocchetta dell’aria con una clip rinforzata, garantendo stabilità senza danneggiare le prese d’aria.

Progettato per funzionare anche con device Android (magari con l’ausilio di una cover compatibile magnetica), il supporto LISEN garantisce un aggancio immediato e sicuro senza bisogno di accessori aggiuntivi.

Il supporto per auto di LISEN da 15W ha un prezzo di listino molto più elevato, ma grazie al 24% di sconto su Amazon e al coupon del 50% attivabile al checkout, è ora disponibile per l’acquisto a 11,39€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime.