Massima qualità, streaming diretto e facilità d’uso: il proiettore portatile è in DOPPIO SCONTO Amazon

Avere a disposizione un proiettore portatile può essere molto utile oltre che divertente. Questo perché, proiettare una partita di calcio, un film o un bel documentario su una parete attrezzata in compagnia di tanti amici non ha prezzo. Oggi, su Amazon, viene applicato un doppio sconto sul proiettore portatile con Android integrato: 50€ tramite coupon e un ulteriore 20% tramite codice promozionale per un prezzo finale di 93,99€. Approfitta ora della promozione!

Proiettore portatile: tanta qualità e semplicità, ecco le caratteristiche

Questo proiettore è dotato del sistema Android e supporta app comuni come Netflix, Prime Video e YouTube. Non sono necessari dispositivi aggiuntivi come TV stick, bastano il proiettore e una parete per goderti i tuoi film e serie preferiti in modo fluido. Questo proiettore offre 500 lumen ANSI e una risoluzione nativa 1080p per una visione chiara, con colori ricchi e un alto contrasto.

Il proiettore supporta anche il 4K, il che rende ogni dettaglio vivido, per immagini e video più realistici e colorati. Questo proiettore, inoltre, offre angoli di proiezione di 270°, supporta la proiezione sul soffitto o sulla parete. Dotato di correzione automatica del trapezio verticale.

Quando si sposta il proiettore, il sistema esegue automaticamente la regolazione trapezoidale per garantire un'immagine nitida e perfettamente allineata. Il design unico con impugnatura ne aumenta la portabilità, permettendo di spostarlo facilmente in ogni stanza.

Il supporto pieghevole protegge l'obiettivo da graffi e polvere, garantendo durabilità in interno ed esterno. Dotato di altoparlanti di alta qualità, che uniscono ulteriormente la qualità dell'immagine e della qualità del suono per offrire un'esperienza audiovisiva straordinaria. Supporta, inoltre, il WiFi 6 dual-band e Bluetooth 5.2 stabile, per una connessione stabile e veloce.

