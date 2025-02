Mai più batterie scariche: NOCO Boost GB40, avviatore di emergenza compatto e potente, disponibile con il 20% di sconto

L’avviatore di emergenza NOCO Boost GB40 è perfetto per veicoli con motori a benzina fino a 6,0 litri e diesel fino a 3,0 litri, visto che offre una ricarica sicura, veloce e ultra compatta in ogni occasione. È un gadget che non può mai mancare nella tua automobile.

Pensa che su Amazon è disponibile a soli 91,96€, grazie allo sconto del 20%, ma si tratta di un’offerta a tempo limitato, quindi non lasciartelo scappare. L’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.

NOCO Boost GB40: l’avviatore di emergenza compatto e potente, ora in offerta su Amazon

Il NOCO Boost GB40 offre una potenza di 1000A, capace di riavviare la batteria scarica in pochi secondi su auto, moto, barche, SUV e camper, rendendolo un dispositivo indispensabile per chi viaggia spesso.

Dotato di tecnologia UltraSafe, questo avviatore protegge da scintille, inversioni di polarità e cortocircuiti, garantendo un utilizzo sicuro anche per chi non ha esperienza con dispositivi simili.

Oltre a far ripartire il motore, può essere utilizzato come power bank per ricaricare smartphone, tablet e altri terminali che adottano la porta USB. Inoltre, è dotato di una torcia LED da 100 lumen con 7 modalità, utile in situazioni di emergenza notturna.

Grazie al design ultra compatto, questo avviatore di emergenza occupa pochissimo spazio ed è facile da trasportare, perfetto per essere tenuto nel bagagliaio o nel vano portaoggetti dell’auto.

Il NOCO Boost GB40 è uno strumento essenziale per ogni automobilista, visto che dispone di un’avviatore di emergenza potente, sicuro e multifunzionale. Con 1000A di potenza, la protezione UltraSafe, ha il power bank integrato e una torcia LED, è il compagno ideale per affrontare qualsiasi emergenza stradale. Corri a prenderlo, con l’offerta su Amazon lo pagherai soltanto 91,96€, con il 20% di sconto e spese di spedizione comprese.