MacBook Air versione 2022 con M2: prezzo da best buy su Amazon

Il MacBook Air 2022 con chip M2 è un portatile potente, leggero e versatile, è disponibile su Amazon al prezzo competitivo di 979,00 euro, con spese di spedizione incluse.

Questo terminale è progettato per offrire prestazioni di alto livello in un design elegante e compatto, rendendolo ideale per professionisti, studenti e creativi.

MacBook Air (2022): prezzo low-cost, performance al top

Equipaggiato con il chip M2 di Apple, il MacBook Air assicura prestazioni straordinarie, combinando una CPU a 8 core e una GPU a 8 core per gestire con facilità attività complesse come editing video, multitasking e gaming leggero. È il 20% più veloce rispetto al chip M1, mantenendo un’efficienza energetica impeccabile.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici offre immagini incredibilmente nitide, con una gamma di colori P3 e una luminosità fino a 500 nit. Ogni dettaglio risalta, rendendolo perfetto per lavori grafici, visione di film o navigazione web.

Con 16GB di RAM, il laptop di Apple è in grado di offrire prestazioni al top anche con applicazioni pesanti o multitasking intensivo. L’SSD da 256 GB invece, assicura avvii rapidi, caricamenti fulminei e ampio spazio per i tuoi file e progetti. Il portatile pesa appena 1,24 kg ed è spesso soli 1,13 cm; è disponibile in diverse colorazioni, ma quello che consigliamo oggi è in grigio siderale.

Con un’autonomia fino a 18 ore, puoi lavorare, studiare o divertirti senza preoccuparti della ricarica, anche durante le giornate più intense.

Infine, la Magic Keyboard retroilluminata permette di godere di un’esperienza di digitazione confortevole e silenziosa, con tasti ben distanziati ed è presente anche un trackpad Force Touch di precisione per una navigazione fluida.

Ci sono due porte Thunderbolt/USB 4, ideali per collegare accessori ad alta velocità. La videocamera FaceTime HD da 1080p e il sistema di microfoni avanzati assicurano videochiamate chiare e professionali.

Con un prezzo di 979,00 euro, il MacBook Air 2022 offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile per un dispositivo del genere; c’è la consegna celere con Prime.