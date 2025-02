Leggera, maneggevole e senza emissioni: Greenworks G40CS30II, la motosega a batteria perfetta per ogni esigenza, in promozione per poche ore

La motosega a batteria Greenworks G40CS30II è la soluzione perfetta per le potature, i piccoli abbattimenti e i lavori di giardinaggio; è pratica, leggera e potente. È potente e maneggevole, e riduce il fastidio di cavi o carburante. Dispopne di una barra da 30 cm (12 pollici), ha una velocità della catena di 4,2 m/s e vanta un sistema di auto-lubrificazione; questo è uno strumento efficiente, sicuro e anche facile da usare. Oggi su Amazon la compri a soli 109,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; questa è un’offerta da non perdere, approfittane, è disponibile per poche ore.

Motosega a batteria di Greenworks: indispensabile per il tuo giardino

La barra da 30 centimetri permette di affrontare con facilità potature e tagli di rami di medie dimensioni, rendendola perfetta per la cura del giardino. La velocità della catena di 4,2 m/s invece, garantisce un taglio rapido e preciso, senza rallentamenti.

Essendo alimentata a batteria, il modello G40CS30II di Greenworks elimina la necessità di carburante e della manutenzione del motore a scoppio, visto che offre un’esperienza più pulita, silenziosa e pratica.

Funziona con batterie Greenworks da 40V (non incluse), compatibili con altri attrezzi della stessa linea.

Il sistema di lubrificazione automatica mantiene la catena sempre ben oliata, riducendo l’usura e migliorando le prestazioni di taglio. Il serbatoio dell’olio trasparente permette di controllare facilmente il livello.

Con un peso di soli 2,6 kg, questa motosega è facile da usare anche per periodi prolungati, riducendo l’affaticamento. L’impugnatura ergonomica garantisce una presa sicura e confortevole, e in più, considera che acquistando la Greenworks G40CS30II, avrai anche una garanzia di 3 anni.

