Kit giardinaggio: decespugliatore elettrico a batteria con accessori in SCONTO LAMPO

Offerta molto interessante da non perdere su Amazon e che si presenta al momento giusto: con l'arrivo della primavera sarà anche l'ora di prendersi cura del proprio giardino, per prepararlo per i primi pomeriggi tiepidi e soprattutto in vista dell'estate. Puoi acquistare questo decespugliatore elettrico a batteria con diversi accessori a soli 49,99 euro invece di 69,99. Uno sconto lampo che sta andando a ruba e che puoi attivare spuntando il coupon in pagina.

Decespugliatore elettrico in offerta: le caratteristiche

Il primo grosso vantaggio di questo decespugliatore elettrico è certamente la sua alimentazione a batteria e la sua leggerezza: pesa soltanto 2 kg ed è dotato di due batterie da 21V che ti potranno far lavorare in totale libertà e senza interruzioni. Dato il suo peso molto leggero è ideale anche per i principianti, considerando la presa comoda e sicura data da una impugnatura ergonomica e dai due interruttori di sicurezza che evitano accensioni accidentali.

L'asta telescopica regolabile da 70 a 105 cm e la testa inclinabile fino a 90° sono due caratteristiche da non sottovalutare perché permettono di tagliare anche nei punti più difficili come sotto siepi, ai bordi di muretti o su terreni in pendenza. Incluse nella confezione troverai 4 tipi di lame differenti per avere la soluzione giusta per ogni esigenza: lame in plastica per erba tenera, lame in metallo per erbacce e cespugli e persino lame circolari per tagliare rami più spessi.

Il kit, come detto in apertura di articolo, è super accessoriato dato che oltre al decespugliatore e alle batterie, include anche lame di ricambio, forbici, guanti, occhiali protettivi e una pratica borsa degli attrezzi. Tutto quello che ti serve per prenderti cura del tuo giardino subito senza dover acquistare altro materiale.

Non perdere altro tempo e completa l'ordine per portarti a casa questo fantastico decespugliatore elettrico completo di tutto a soli 49,99 euro invece di 69,99, con spedizione Prime e consegna velocissima.