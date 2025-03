Kenwood Multipro: il robot compatto che ti cambia la cucina, oggi costa meno

Ami cucinare ma detesti stare ore a ripulire mille padelle? Allora il Kenwood Multipro Compact Plus è l’alleato perfetto da avere in cucina, e oggi costa solo 188,37€ con lo sconto del 10% Amazon.

È compatto, elegante in acciaio inox, ma racchiude una potenza sorprendente e una versatilità che ti farà venire voglia di sperimentare ogni giorno. Questo robot da cucina è pensato per chi vuole fare tutto con un solo apparecchio. E davvero, fa tutto: trita, frulla, affetta, monta, pesa e persino spremi gli agrumi. Il tutto in uno spazio ridotto che si adatta anche alle cucine più piccole.

Bilancia integrata, meno sporco e più precisione

Una delle chicche più apprezzate è la bilancia digitale integrata. Ti permette di pesare direttamente nella ciotola, senza bisogno di tirare fuori un’altra bilancia o sporcare ciotoline extra. Questo vuol dire meno confusione sul piano di lavoro e più tempo per goderti la parte divertente: cucinare.

Nonostante sia compatto, il Multipro Compact Plus ha una potenza davvero efficace per lavorare bene anche con impasti più densi o frutta secca. Include una ciotola da 1.2 litri, un tritatutto per verdure, erbe e formaggi, un frullatore in vetro resistente per smoothie o vellutate, 3 dischi in acciaio per affettare e grattugiare, uno sbattitore a doppia frusta per montare panna e albumi come un vero chef, e anche uno spremiagrumi per iniziare la giornata con una bella spremuta fresca.

Insomma, non è un semplice robot da cucina: è un vero aiuto-cuoco personale, discreto e multitasking. Insomma, se adori cucinare con precisione, hai però poco spazio ma non vuoi rinunciare alle funzionalità, questo prodotto fa al tuo caso.

Bellissima idea regalo per chi sta arredando casa o vuole rinnovare la cucina: regala Kenwood Multipro Compact Plus.