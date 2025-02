Il tablet per lavoro, studio e intrattenimento che costa poco: tanti accessori inclusi

Il TECLAST P50Case è un tablet da 11 pollici che, pur non essendo un top di gamma, punta ad offrire un'esperienza completa e in grado di soddisfare un po' tutti gli utenti. Con un display a 90Hz, un processore octa-core adatto ad un uso di base e una generosa quantità di memoria RAM e storage, questo dispositivo (con Android 14 a bordo) oggi costa solo 136,99 euro grazie al doppio sconto Amazon. Oltre a quello del 5% già applicato, se ne ottiene un altro da 53€ riscattando manualmente il coupon.

A rendere il tutto più interessante ci pensa la ricca dotazione di accessori: mouse, tastiera, pellicola, cover e altro ancora.

Un tablet per tutti e con tanti accessori inclusi, dalla tastiera agli auricolari

A far girare gli ingranaggi di questo tablet è un processore octa-core che raggiunge velocità fino a 2.0GHz, garantendo una risposta rapida e fluida durante l'uso quotidiano. La combinazione di 12GB di RAM e 128GB di storage interno permette un utilizzo di base senza compromessi, rendendo questo dispositivo ideale per quegli utenti che puntano a svolgere attività come navigazione web, giochi leggeri, social network, email e visione di contenuti in streaming.

Il display da 11 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz è un altro elemento degna di nota, dal momento che offre un'esperienza visiva fluida e reattiva anche con contenuti particolarmente dinamici, come giochi e film. Il pannello è circondato da cornici sottili e simmetriche, una soluzione gradevole alla vista che consente di concentrarsi unicamente sul contenuto senza distrazioni.

Oltre alle specifiche hardware, il TECLAST P50Case si distingue anche per la dotazione di accessori. La tastiera è progettata per migliorare la produttività, mentre la custodia non solo protegge il tablet, ma offre anche diverse modalità di supporto per adattarsi a diverse necessità di visualizzazione. A completare il pacchetto ci sono poi un supporto regolabile da tavolo, un mouse, un kit per la ricarica, una pellicola, un adattatore USB-C, gli auricolari cablati, uno stylus e un copriobiettivo per la videocamera anteriore.

Con il supporto di Widevine L1 per la riproduzione di contenuti in alta definizione sulle principali piattaforme di streaming (Netflix, Prime Video e Disney+, ad esempio) e il GPS integrato per la navigazione precisa, il TECLAST P50Case è pronto per soddisfare una vasta gamma di esigenze. La connettività Bluetooth 5.0, il Wi-Fi e la batteria da 7000 mAh completano il profilo di questo versatile dispositivo per svago e produttività. Approfitta subito del doppio sconto Amazon!