Il cinema direttamente nel salotto di casa tua: smart TV TCL da 65” 4K, ora con il 25% di sconto

TCL 65V6B è una smart TV da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, progettata per offrire un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente. Con il suo design senza bordi, la qualità delle immagini migliorata dall’HDR e un comparto audio potenziato dal Dolby Audio, rappresenta una scelta ideale per chi desidera un televisore moderno, tecnologicamente avanzato e in grado di offrire un intrattenimento completo.

Ora disponibile su Amazon a 487,21€, con uno sconto del 25%,corri a prenderla.

TCL 65V6B in offerta su Amazon: oggi tua a 487,21€

Lo schermo 4K assicura una resa visiva dettagliata e realistica, con colori vividi e contrasti ottimizzati per una profondità di immagine superiore.

La tecnologia HDR migliora la gamma cromatica e i livelli di luminosità, garantendo una visione più fedele alla realtà, sia per i contenuti cinematografici che per il gaming. Il pannello LED da 65 pollici offre un angolo di visione ampio, rendendo questa TV adatta sia per soggiorni di grandi dimensioni che per ambienti più raccolti.

L’integrazione con Google TV porta con sé un’interfaccia intuitiva e fluida, che consente di accedere rapidamente a un’ampia selezione di app e servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molte altre piattaforme. Il sistema operativo organizza i contenuti in modo intelligente, suggerendo film, serie e programmi in base alle preferenze dell’utente. La compatibilità con Google Assistant permette di controllare la TV con la voce, cercando contenuti, gestendo le impostazioni e persino controllando altri dispositivi smart della casa con un semplice comando vocale.

Il comparto audio beneficia della tecnologia Dolby Audio, che garantisce un suono più chiaro, potente e ben bilanciato, migliorando l’esperienza di ascolto sia per i dialoghi che per gli effetti sonori. La presenza di modalità audio personalizzabili consente di adattare il suono a seconda del tipo di contenuto visualizzato, migliorando la resa sia nei film che nelle trasmissioni sportive o nei videogiochi.

Il design minimalista senza bordi rende la TCL 65V6B un elemento elegante e moderno, perfettamente integrabile in qualsiasi arredamento. Il supporto a più opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi, Bluetooth, porte HDMI e USB, permette di collegare facilmente console, soundbar, dispositivi di archiviazione esterni e altri accessori per un’esperienza multimediale completa.

Grazie allo sconto del 25% su Amazon, la TCL 65V6B la trovi a soli 487,21€, una cifra competitiva per una TV di queste dimensioni e caratteristiche.