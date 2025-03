Il cinema a casa tua con la smart TV di TCL da 55” 4K: affrettati, è in sconto del 36% su Amazon

TCL 55T8B è una TV QLED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, dotata di Google TV, supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, e un sistema audio ONKYO 2.1 per un’esperienza cinematografica immersiva. Grazie al controllo vocale hands-free e alla compatibilità con Google Assistant, Alexa e AirPlay2, offre massima interattività e facilità d’uso.

Oggi la paghi pochissimo: su Amazon costa soltanto 449,00€, con uno sconto del 36%; questa rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera una TV di alta qualità con prestazioni avanzate a un prezzo competitivo.

Andiamo con ordine: la tecnologia Quantum Dot (QLED) garantisce colori più brillanti e realistici, con una copertura cromatica superiore rispetto ai tradizionali LED.

Vanta la risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) per immagini ultra-dettagliate, ha il supporto HDR Dolby Vision, per una gamma dinamica elevata e contrasti più profondi e un’ampia gamma di colori, con tonalità vivide e naturali per un’esperienza visiva superiore. È perfetta per chi ama film, serie TV e contenuti in streaming in alta definizione.

La TCL 55T8B è dotata di un sistema audio ONKYO 2.1 integrato, che offre un suono potente e avvolgente grazie al supporto Dolby Atmos, con bassi profondi e chiari, senza bisogno di soundbar aggiuntive e con un effetto surround coinvolgente, perfetto per film e videogiochi.

L’esperienza audio è premium, con dialoghi nitidi e suoni ben bilanciati.

Con il sistema operativo Google TV, hai accesso a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e non solo, c’è un’interfaccia personalizzabile, con consigli basati sui tuoi gusti e trovi il Google Play Store, per scaricare centinaia di applicazioni aggiuntive.

Grazie all’offerta Amazon con sconto del 36%, la TCL 55T8B TV QLED 55” è disponibile a 449,00€, un prezzo imbattibile per una Smart TV 4K con Dolby Vision, Dolby Atmos e controllo vocale integrato.