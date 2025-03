Il cinema a casa con l'idea di Home Theater targata Philips: Soundbar + Subwoofer SUPER SCONTATE

Philips è un'azienda che fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto extra large del 41% sul suo sistema Home Theater (Soundbar + Subwoofer) che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 117,81€. Approfittane subito e sfrutta questa super promozione prima che scada!

Tutte le caratteristiche di questi due prodotti targati Philips

Questo sistema completo Philips garantisce una migliore esperienza di audio con i canali 2.1 con il subwoofer e la sua tecnologia di audio immersiva. Il subwoofer wireless compatto migliora effetti e musica. Personalizza il tuo audio con le 4 modalità EQ. Con Dialogue Enhancement, invece, avrete a disposizione delle voci più chiare e nitide.

Trasforma l’audio della TV, un’esperienza audio 3D virtuale per tutto ciò che guardi! Non c’è bisogno di altoparlanti extra e funziona in tutte le stanze: attivalo attraverso il telecomando della soundbar o l'app Philips Home Entertainment.

Sarai in prima fila per tutto ciò che guarderai. Questa soundbar compatibile con Dolby Digital Plus regala un'esperienza di audio surround. Potrai regolare il volume sulla soundbar con il telecomando della TV. Il telecomando ti consente di passare agevolmente tra le modalità EQ impostate della soundbar oltre al poter regolare suoni bassi e alti e altro.

La compatibilità con Bluetooth LE Audio consente una connessione più stabile, un audio migliore e un lag inferiore. Potrai anche collegare sorgenti audio alla soundbar attraverso audio-in, USB o ingresso. Con le spese di spedizione gratuite non puoi lasciarti scappare quest'offerta che ti porterà in casa un sistema audio senza precedenti e senza compromessi.

