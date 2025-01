HONOR 200 Lite 5G: un best buy su Amazon per chi vuole spendere poco

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone 5G da meno di 200 euro, in grado di garantire ottime prestazioni nell'uso di tutti i giorni, in questo momento, su Amazon c'è l'offerta giusta: HONOR 200 Lite è ora disponibile al prezzo scontato di 189 euro diventando il best buy in questa fascia di prezzo.

Il mid-range di HONOR ha un ottimo chip, con supporto al 5G, e un pannello AMOLED di qualità oltre a una buona dotazione di memoria. L'offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il box qui sotto.

HONOR 200 Lite: la scelta giusta sotto i 200 euro

La scheda tecnica di HONOR 200 Lite comprende un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c'è il SoC MediaTek Dimensity 6080, in grado di garantire ottime prestazioni, per la fascia di prezzo, con anche l'accesso alle reti 5G.

Tra le specifiche tecniche troviamo 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 4.500 mAh, con possibilità di supportare la ricarica rapida da 45 W. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel e una fotocamera anteriore da 50 Megapixel.

Da segnalare anche il supporto Dual SIM e la presenza di un sensore di impronte digitali laterale e del chip NFC, per i pagamenti. Il sistema operativo è Android 14 con MagicOS e aggiornamento in arrivo ad Android 15. HONOR 200 Lite è molto leggero (166 grammi) e sottile (appena 6,8 mm) risultando comodo da utilizzare e maneggiare.

Con l'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 Lite al prezzo scontato di 189 euro. Si tratta dell'occasione giusta per poter mettere le mani su uno smartphone 5G di qualità, con una buona scheda tecnica e prestazioni elevate andando però a spendere poco. Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui sotto.