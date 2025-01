Google Pixel 8 in offerta su Amazon: il cameraphone più esclusivo a soli 499€

Google Pixel 8, lo smartphone Android di fascia alta del 2023, è ora disponibile su Amazon al prezzo scontato di 499,00€, con il 38% di sconto sul valore di listino. Questa offerta lampo rende il device un’opzione imperdibile per chi è alla ricerca di un telefono premium senza spendere troppo.

Google Pixel 8, il flagship che non ti aspetti

La fotocamera del Google Pixel 8 è uno dei suoi principali punti di forza. Grazie alla tecnologia Pixel proprietaria, il terminale riesce ad ottenere sempre immagini straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità Night Sight, il bilanciamento intelligente dei colori e la stabilizzazione ottica consentono di ottenere scatti da veri “pro”. La lente principale poi supporta anche la registrazione dei video in 4K, con una qualità cinematografica e funzioni di editing direttamente sul dispositivo.

Dotato di un processore Google Tensor G3, potente e ottimizzato, il terminale consente di avere sempre prestazioni fluide per il multitasking, per il gaming e lo streaming dei contenuti web. Con 128 GB di spazio di archiviazione, è possibile salvare foto, video e app senza doversi preoccupare dello spazio a disposizione. Sul fronte della sicurezza, il dispositivo integra un chip Titan M e riceve aggiornamenti regolari che servono per proteggere i dati personali. Il sistema di riconoscimento facciale e il sensore di impronte digitali assicurano al contempo un accesso rapido e sicuro ai dati sensibili.

La batteria del Google Pixel 8 offre un’autonomia fino a 24 ore, così si potrà utilizzare a lungo senza doverlo ricaricare frequentemente. La ricarica rapida e il supporto per la wireless charging lo rendono ancora più pratico per chi ha una vita frenetica.

Con la sua finitura in vetro e alluminio e con le sue linee pulite, il Pixel 8 è tanto bello da vedere quanto piacevole da usare. Il display OLED da 6,2 pollici offre una qualità visiva eccezionale, con colori vividi, neri profondi e una fluidità che rende premium l’esperienza di utilizzo, sia durante la navigazione che nella visione di contenuti multimediali.

Con un prezzo di listino di oltre 799,00€, l’attuale sconto porta il Google Pixel 8 a 499,00€, rendendolo uno degli smartphone Android più competitivi nella sua fascia. Tuttavia, essendo un’offerta lampo, la disponibilità è limitata. Il nostro consiglio è quello di affrettarvi, se siete interessati.