Fresco, sano e fatto da te: macchina per lo yogurt Moulinex con 7 vasetti pronti all’uso, quasi a METÀ PREZZO

Sei fan dello yogurt? Ti piacerebbe prepararlo direttamente a casa divertendoti con quello con cui lo puoi condire? Sei nel posto giusto! Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto clamoroso del 48% sulla macchina per lo yogurt targata Moulinex che viene messa in offerta al prezzo finale d'acquisto è di 49,99€. Approfittane ora e non perdere questa chance!

Macchina per lo yogurt al 48% di sconto: offertissima Amazon, tutte le caratteristiche

La Yogurteo è la macchina per lo yogurt ideale per chi desidera preparare yogurt fatto in casa con facilità e precisione. Grazie alla sua capacità di preparare fino a 7 vasetti da 160 ml ciascuno, è perfetta per soddisfare ogni esigenza e dare spazio alla creatività in cucina. Dallo yogurt classico ai semifreddi, fino allo yogurt gelato, le possibilità sono infinite.

Questa yogurtiera è progettata per garantire prestazioni ottimali, con un timer digitale che consente di impostare il tempo di preparazione fino a 15 ore. La regolazione precisa del tempo ti permette di ottenere uno yogurt della consistenza e del sapore che preferisci, ogni volta.

Una caratteristica che la rende davvero unica è la sua funzione di arresto automatico al termine della preparazione, assicurando che il processo si concluda senza alcuna preoccupazione. In dotazione trovi 7 vasetti singoli di vetro, resistenti e facili da pulire, che ti permettono di preparare porzioni perfette.

Ogni vasetto ha una capacità di 160 ml, ideale per una porzione individuale di yogurt fresco. Inoltre, il coperchio intelligente con display integrato ti permette di vedere facilmente la data "preferibilmente entro" per un consumo ottimale del prodotto, così non dovrai mai preoccuparti della freschezza del tuo yogurt.

